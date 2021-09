Oppo F19s: ufficiale il medio-gamma con RAM virtuale e ottimo AMOLED

In occasione della festa indiana delle luci (Diwali), il marchio cinese Oppo, oltre ad aver esibito nuove colorazioni per i già noti Reno6 Pro (Majestic Gold per la Diwali Edition) e Enco Buds (blu), ha presentato il nuovo medio-gamma telefonico Oppo F19s (19.990 rupie, o 232 euro), evoluzione dell’Oppo F19, realizzato nelle colorazioni Glowing Gold (basato sulla tecnologia AG Shimmering Sand) e Glowing Black (facente uso di vernice fluorescente).

Il frontale dell’Oppo F19s (160.3 x 73.8 mm, per 175 grammi), inclusivo di un sottostante scanner per le impronte digitali, annovera un display AMOLED da 6.43 pollici risoluto in FullHD+ (409 PPI) secondo un aspect ratio a 20:9, con il 100% sulla scala colore sRGB, il 92% su quella DCI-P3, 1000000:1 di contrasto, 60 Hz di refresh rate e un touch sampling dinamico (135 Hz in uso normale, 180 Hz in Gaming mode), 600 nits di picco (430 normali), esteso sul 90.8% di spazio grazie alle cornici ridotte a 1.60 mm su 3 lati.

La selfiecamera, nel foro in alto a sinistra, arriva a 16 megapixel (f/2.4, 78%, ritratto, beauty selfie) per le foto e gira video in FullHD@30fps come la fotocamera principale, da 48 megapixel (f/1.7, 79°, foto notturne, modalità pro e panorama, Google Lens), della tripla fotocamera posteriore che, in forma di ottagono allungato, colloca a sinistra, verticalmente anche i sensori accessori da 2 megapixel (f/2.4, 89°), di cui uno per le macro e uno per la profondità.

Nonostante l’esile spessore, l’Oppo F19s integra una batteria da 5.000 mAh che, in combinazione con lo standard proprietario SuperVOOC 2.0 e la microUSB (2.0, OTG) Type-C si carica rapidamente a 33W. Le restanti connettività prevedono il Dual SIM con 4G, il Bluetooth 5.0 (aptX, AAC, A2DP), il Wi-Fi ac Dual Band, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), il mini-jack da 3.5 mm.

A muovere l’Oppo F19s, lato hardware, è – assieme alla GPU Adreno 610 – il processore octacore (2.0 GHz) Snapdragon 662 coadiuvato da 6 GB di RAM (LPDDR4X), espandibile virtualmente di altri 5 (per un totale di 11 GB), e da 128 GB non espandibili di storage. Lato software a cucire insieme le varie componenti hardware basa il sistema operativo Android 11 sotto interfaccia ColorOS 11.1 apportatrice di una Game Focus, di chiamate d’emergenza (premendo 5 volte il power on), e di SMS con GPS verso i contatti fidati nel caso la batteria scenda al 15%.