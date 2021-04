Oppo Enco Buds: auricolari low cost con 24 ore di autonomia e cancellazione del rumore

Coronando l’hype di indiscrezioni emerse sin da inizio settimana, il marchio cinese Oppo (BBK Electronics) ha dato un degno erede agli auricolari Enco W11, mettendo in campo, con le colorazioni blu e bianco, i nuovi true wireless Oppo Enco Buds, già in vendita in Thailandia per l’equivalente di 26 euro (cioè a 999 bath).

I nuovi auricolari Oppo Enco Buds, di tipo in-ear con gommini siliconici, sono leggeri e compatti (22,2 x 19,6 x 22,7 mm per 4 grammi cadauno), leggermente angolati per una miglior calzata e, nel design, ricordano lo stile a bottone dei più quotati WF-1000XM3 di Sony. Utilizzabili anche nel mentre si fa sport, grazie all’immunità a polvere e sudore (IP54), integrano driver da 8 mm, con risposta in frequenza da 20Hz a 20KHz e sensibilità pari a 100,6 decibel @1 kHz.

Addizionati col Bluetooth 5.2, se ne avvalgono per supportare i codec AAC e SBC, ma non il più performante LDAC: in compenso, la connessione con lo smartphone, sino a 10 metri, avviene individualmente con ognuna delle due unità. In più, avvalendosi di un’apposita routine (tre tocchi sulla superficie esterna), è possibile attivare una speciale “modalità gioco“, che abbassa la latenza a 80 ms.

Ideali nelle chiamate, per le quali mettono a disposizione un microfono e un algoritmo con rete neurale profonda (DNN) per la riduzione intelligente del rumore, provvisti della cancellazione attiva del rumore, ANC, per gli amanti dell’ascolto musicale, gli auricolari Oppo Enco Buds si controllano con i canonici comandi touch (per gestione della musica, delle chiamate, dell’assistente vocale), e risultano subito accoppiati appena estratti dalla custodia. Volendo, è comunque possibile ricorrere alla companion app “HeyMelody”, per agire sull’equalizzatore, scegliere un preset, o personalizzare i tocchi.

Sul versante dell’autonomia, in ragione di microbatterie da 40 mAh, una volta caricati in un paio di ore, gli Oppo Enco Buds assicurano 6 ore di funzionamento, che salgono a 24 totali grazie ai 400 mAh d’energia stivati nella custodia di trasporto (67,0 x 40,4 x 27,2 mm, per 37 grammi), caricabile via microUSB Type-C.