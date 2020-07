Oppo Enco W11: ufficiali in Italia i nuovi auricolari true wireless di BBK

Nello stesso evento che ha portato al lancio global del suo primo smartwatch, l’Oppo Watch (cadenzato in due dimensioni), l’omonimo brand del gruppo cinese BBK Electronics ha ufficializzato anche l’arrivo in Italia dei suoi nuovi auricolari true wireless Oppo Enco W11, notevolmente upgradati rispetto ai sempre economici e precedenti Enco W31 dello scorso Marzo.

I nuovi auricolari totalmente wireless Oppo Enco W11 adottano un comodo (6.7 x 4 x 2.7 cm, per 4.54 grammi) form factor in-ear, quindi senza stanghetta à la Apple AirPods: oltre all’isolamento passivo dai rumori, implementano la cancellazione del rumore a beneficio delle telefonate ed anche la riduzione dei disturbi ambientali.

Protetti contro i principi della pioggia, il sudore, e gli schizzi d’acqua (ma assolutamente non idonei o garantiti di fronte alle immersioni), grazie alla certificazione IP55, i nuovi auricolari Enco W11 garantiscono 5 ore di autonomia, potendone ricavare una extra dopo solo 15 minuti di ricarica rapida mentre, ricorrendo alla custodia, a forma di saponetta, l’autonomia sale a financo 20 ore complessive.

Sulle pareti esterne, gli auricolari tws Enco W11 dispongono dei controlli touch per gestire musica, telefonate, e assistente virtuale in base al numero di tocchi erogati: l’interno, invece, ospita anche il chip per il Bluetooth 5.0, in modo da ottenere un join anche a 10 metri con la sorgente audio, alla quale gli earable di Oppo si connettono non appena estratti dalla custodia, o entrati nel range di copertura.

Da segnalare, infine, il fatto che, sempre in ottica Bluetooth, gli stessi dispongono di un funzionamento binaurale che riduce di molto la latenza, dacché la connessione senza fili è in contemporanea con ciascuna delle due unità, e non passa da una master a una slave. Attualmente, gli auricolari Oppo Enco W11 sono già in pre-ordine su Amazon Italia, venduti e spediti dal noto e-commerce (quindi senza il costo aggiuntivo del recapito a casa), a partire da domani, 1° Agosto 2020, al prezzo di 39.90 euro.