Auricolari Oppo Enco W31: sempre true wireless, ma anche iper economici

Nel corso dell’evento col quale BBK Electronics ha lanciato la versione internazionale dello smartphone Oppo Reno 3 Pro (senza connessione 5G), e comunicato la messa in commercio (in India) degli auricolari true wireless Oppo Enco Free, il colosso cinese ha colto l’occasione anche per presentare un inedito paio di auricolari tws più economici, noti come Oppo Enco W31.

Gli inediti Oppo Enco W31, disponibili in tre colorazioni differenti (ovvero rosa, nero, bianco), godono di un’immunità ad acqua e polvere, che li rende adatti all’uso anche sotto la pioggia o a contatto col sudore, comunque in contesti sportivi: di tipo in-ear, si indossano con grande comodità, collegandosi allo smartphone via Bluetooth, debitamente provvisto di una tecnologia di riduzione della latenza binaurale.

In ottica sonorità, il costruttore ha dichiarato l’impiego di diaframmi in grafene sposati con un doppio strato di poliuretano termoplastico composito in modo da assicurare all’ascoltatore una miglior risposta su tutte le frequenze: sotto questo punto di vista, sono state implementate due diverse modalità di equalizzazione, tra cui una Bass Mode che beneficia i bassi, ed una equilibrata, volta a uniformare le frequenze.

Sempre per quel che concerne la qualità del suono, ogni unità dispone di “camere” anti-rumore e di due microfoni interni che, in tandem e cooperazione con un apposito algoritmo che ne esalta l’elevata sensibilità, concorrono ad eliminare i rumori di fondo, col fine di assicurare, durante le telefonate, un ascolto cristallino all’interlocutore. Al momento, è ancora ignoto l’ammontare della batteria in dotazione agli auricolari tws Oppo Enco W31 e, quindi, non si dispone del dato relativo all’autonomia, parziale e totale (in coppia con la custodia di ricarica).

L’arrivo in commercio dei più economici auricolari true wireless Oppo W31, prezzati a pressappoco 56 euro, 4.499 rupie, è previsto il giorno 6 Marzo, in coppia con i più performanti e costosi (circa 100 euro, o 7.990 rupie) Oppo Enco Free.