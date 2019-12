Enco Free: ecco gli auricolari true wireless di Oppo, con cancellazione attiva del rumore

Nel corso del medesimo evento che ha visto protagonisti i top gamma Reno 3 Pro e Reno 3 con 5G dual mode, BBK Electronics si è concesso un vero e proprio esordio, quello nel mercato degli auricolari true wireless a marchio Oppo, con il modello – simil AirPods – battezzato Oppo Enco Free, reso disponibile in 3 differenti nuance (nero, rosa, e bianco).

Gli Oppo Enco Free (dal 31 Dicembre a circa 90 euro, o 699 yuan) sono impermeabili (IPX4) ma, soprattutto, risultano comodi da indossare, in ragione dei 4.6 grammi a unità, e possono essere equipaggiati con cuscinetti siliconici previsti in due misure alternative, per un ottimo isolamento passivo, e un saldo ancoraggio nella cavità auricolare (sebbene il posizionamento preciso renda necessario direzionare la stanghetta).

All’interno, gli Oppo Enco Free attenzionano la qualità sonora tramite driver dinamici da 13.4 mm, per il cui design sono stati impiegati 6 brevetti, con un meccanismo di positioning noto come FPC, un diaframma composito, e due circuiti magnetici: il risultato dovrebbe tradursi in un sound di qualità professionale, con grande cura verso i bassi. Sempre in ottica di qualità sonora, è da ascrivere la presenza di un doppio microfono, che permette di ottenere la cancellazione attiva del rumore.

Il Bluetooth è il 5.0, ma con una tecnologia di riduzione della latenza pari al 76% (contro una media di 120 ms) che li rende adatti al gaming, mentre i controlli, sempre affidati a pareti esterne touch, sono basati sia sul tocco della superficie piana (es. doppio tap sull’unità di destra per cambiare canzone) che sullo sfioramento lungo la stanghetta (di sinistra, per variare il volume).

L’autonomia degli auricolari true wireless Oppo Enco Free (affidata a batteria interne da 31 mAh) è di 5 ore di playing musicale che scendono a 3 per le chiamate continue, sebbene sia possibile guadagnare qualcosa grazie ai sensori a infrarossi che stoppano i brani quando i due ugelli non sono più inseriti nelle orecchie: ricorrendo alla custodia in dotazione (la cui batteria da 410 mAh è caricabile via Type-C), effigiata con un listello verticale provvisto di LED, è possibile arrivare 25 ore complessive di operatività.