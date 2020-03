Oppo Reno 3 Pro: senza 5G, ma con tante sorprese per la multimedialità

In concomitanza col lancio indiano degli auricolari Enco Free, proposti a pressappoco 100 euro (7.999 rupie), BBK Electronics ha portato nell’immenso continente indiano, al di fuori del mercato d’esordio cinese, il medio gamma Oppo Reno 3 Pro, notevolmente rivisto rispetto alla versione 5G originaria.

Disponibile nelle colorazioni Aurora Blue, Sky White e Midnight Black, il rinnovato Oppo Reno 3 Pro è leggermente più piccolo (158.8 x 73.4 x 8.1 mm) con un display Super AMOLED da 6.4 pollici risoluto in FullHD+ (412 PPI), implementato con uno scanner sottostante per le impronte digitali e, in alto a destra, da un foro ora doppio, per la coppia di selfiecamere, da 2 (profondità, f/2.4) + 44 (f/2.4) megapixel.

Il retro presenta un’ulteriore novità per la quadcamera, verticalmente allineata a sinistra: sotto il teleobiettivo (zoom digitale 20x, ibrido 5x, ottico 2x) da 13 (f/2.4), è presente un sensore principale che sale a 64 (f/1.8. pixel binning per foto da 16 mpx, stabilizzazione elettronica), seguito da uno da 2 (f/2.4) per la profondità (affiancato da un Flash LED), e da un ultragrandangolo (119°) da 8 megapixel (f/2.2). Lato audio, si ravvisa tanto l’ottimizzazione Dolby Atmos per gli speaker stereo quanto il jack da 3.5 mm con Radio FM al seguito.

Privo di 5G, è in auge il processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Helio P95, messo in coppia con la scheda grafica PowerVR GM 9446. La RAM (LPDDR4X) e lo storage (UFS 2.1) danno vita a due configurazioni, con l’allestimento da 8+128 GB prezzato a circa 375 euro (29.990 rupie) e quello da 8+256 GB che verrà a costare intorno ai 412 euro (32.990 rupie).

Piuttosto soddisfacente l’array delle connettività, col Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5, il GPS (Glonass), l’NFC per i pagamenti contactless, nell’Oppo Reno 3 Pro (Global) non manca la porta Type-C con cui caricare rapidamente, a 30W (VOOC 4.0), la corposa batteria da 4.025 mAh, cui si deve una buona parte dei 175 grammi di peso del device, animato per l’occasione da Android 10 (sotto interfaccia ColorOS 7.0).