Oppo Reno 6 4G: ufficiale il medio-gamma AMOLED con Android 11

In gran parte dei mercati, vengono ormai proposti prevalentemente modelli con 5G ma, in alcuni casi, la presenza di infrastrutture connettive non di ultimissima generazione, costringe i costruttori a tenere uno spiraglio aperto anche al classicissimo 4G LTE, come appena fatto da BBK Electronics che, nel caso specifico, ha aggiornato la serie Reno 6, già comprensiva del nuovissimo Reno 6 Z, anche nel modello Oppo Reno 6 4G.

Somigliante ai Reno 6 Pro China/Global, l’Oppo Reno 6 4G propone, dietro un vetro Gorilla Glass 5, un panoramico (20:9) e non curvo display FullHD+ AMOLED da 6.4 pollici, molto luminoso (430 nits) e contrastato (1000000:1), con supporto alla gamma colore DCI-P3 e all’HDR10+, adatto anche al gaming (90 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling). Lo scanner per le impronte digitali, posto sotto la superficie del display, opera per la sicurezza biometrica che, in questo modello, può pure contare sul face unlock erogato dalla selfiecamera, da 44 megapixel (f/2.4), posta in un foro in alto a destra.

Dietro, sulla coverback redatta nelle palette “astronomiche” Aurora e Stellar Black, è presente – in assetto semaforico – una quadrupla fotocamera, da 64 (principale, f/1.7, 6 lenti), 8 (ultragrandangolo da 119°, f/2.2), 2 (macro, f/2.4), e 2 (mono per la profondità, f/2.4) megapixel, col quarto sensore posto sotto il Flash LED, a fianco degli altri 3. Lato audio, il segmento multimediale si completa con un pratico jackino da 3.5 mm.

Il 4G LTE è portato in dote, via modem, dal processore octacore (2,3 GHz) Snapdragon 720G di Qualcomm, integrato con una GPU Adreno 618, che fa uso di ben 8 GB di RAM (LPDDR4X) per il multi-tasking, e di 128 GB di veloce storage UFS 3.1.

Predisposto anche per i pagamenti contactless via NFC, l’Oppo Reno 6 4G implementa il Dual SIM, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi tri-banda, il GPS (assistito, Beidou, QZSS, Glonass, Galileo), e una microUSB Type-C con la quale si carica davvero rapidamente, a 50W (mediante la tecnologia proprietaria VOOC 4.0), la batteria da 4.310 mAh. Sul piano software, infine, Oppo Reno 6 4G si avvale, sotto l’interfaccia ColorOS 11.1, del sistema operativo Android 11.