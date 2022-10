Moto G72: presentato il medio-gamma curato nel display, nella fotografia e nell’audio

Ascolta questo articolo

Puntuale, Motorola by Lenovo, come da calendario, ha presentato, partendo dal mercato indiano, il nuovo smartphone di fascia media Moto G72, che va a completare, per ora, la serie G già comprensiva dei modelli G82 5G, G52, G62 5G, G42, G32 e G22.

Il Moto G72 ha una scocca (160,5 x 74,4 x 7,9 mm per 166 grammi) immune agli schizzi d’acqua (IP52) allestita nelle colorazioni Polar Blue e Meteorite Grey: frontalmente, dietro il vetro Gorilla Glass 3, si nota un foro in alto e, perimetricamente, cornici ben contenute, non troppo grandi nemmeno in basso. Il carrellino laterale ospita due SIM e ha lo slot separato per la microSD. Dietro, un bumper squadrato propone la colorazione scelta in due tonalità, con una sezione superiore più scura, in tinta con la cover, e una inferiore dello stesso colore ma di una tonalità più chiara, ospitante anche il Flash LED.

Partendo dalle specifiche, il Moto G72 ha un display panoramico (20:9) pOLED da 6.55 pollici risoluto in FullHD+ (2.460 x 1.080 pixel) con 1.300 nits di luminosità massima, profondità colore a 10-bit e supporto all’HDR10+, fluido grazie ai 120 Hz di refresh rate, e reattivo grazie ai 576 Hz di touch sampling, al di sotto del quale si trova lo scanner per le impronte digitali. La selfiecamera per videochiamate e selfie arriva a 16 megapixel (f/2,45).

Dietro, il Moto G72 propone una triplice fotocamera, guidata da un sensore principale da 108 megapixel (f/1.7, video fermi al 1080p@60fps), accompagnato da un ultragrandangolo a 8 megapixel (f/2.2) e da un macro a 2 megapixel (f/2.4). Lato audio, vi sono due microfoni e due speaker predisposti per il Dolby Atmos.

Già apprezzato nei rivali Poco M5 e Infinix Note 12 Pro, nel Moto G72 opera il processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Helio G99, realizzato a 6 nanometri di litografia e messo in tandem con la GPU Arm Mali-G57 MC2: la RAM, LPDDR4X, è da 8 GB, mentre lo storage, UFS 2.1, espandibile, si ferma a 128 GB. In ambito energetico, l’apporto è fornito da una batteria da 5.000 mAh, beneficiata dalla ricarica rapida Turbo Charge da 33W via microUSB Type-C: le restanti connettività prevedono il Dual SIM con 4G VoLTE, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), e l’NFC.

Animato da Android 12 praticamente stock con ThinkShield for mobile per la sicurezza, accreditato di 3 anni di security update e di un solo major update, il Moto G72 è venduto al prezzo di 18.999 rupie, pari a pressappoco 236 euro.