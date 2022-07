Ufficiale lo smartphone medio-gamma Moto G32 con 4G e Android 12

Ascolta questo articolo

A poco più di un mese dal lancio del Moto G42, Motorola by Lenovo ha annunciato un nuovo smartphone di fascia medio–bassa con 4G, costituito dal Moto G32, animato (con le consuete personalizzazioni proprietarie tra cui le Moto Actions) da Android 12, in vendita a partire da 209.99 euro sul mercato europeo.

Erede del Moto G31, somigliante per certi versi al precedente Moto G22, il nuovo smartphone Moto G32 ha una scocca (161,78 x 73,84 x 8,49 mm per 184 grammi) prevista nelle colorazioni alternative Mineral Gray, Rose Gold, Satin Silver: il mini-jack da 3.5 mm (con Radio FM) si trova in basso, assieme alla microUSB Type-C, mentre lo scanner per le impronte digitali è di lato (e non dietro, come spesso accade nel caso della M alata).

Lungo il perimetro si trova anche lo slot per il nano Dual SIM e una microSD da max 1 TB. Frontalmente, un foro in alto ospita la selfiecamera da 16 megapixel (apertura f/2.4, pixel da 1.0 micrometri, pixel binning 4-in-1 per foto con più dettagli anche con poca luce): il display è un pannello LCD FullHD+ con 90 Hz (vs 60 del predecessore) di refresh rate, da 6.5 pollici di diagonale.

Il retro ha un elegante e poco sporgente bumper rettangolare con due grandi anelli seguiti davanti da due fori più piccoli, uno dei quali per il Flash LED: il tutto ospita una tripla fotocamera da 50 megapixel (principale, pixel da 0.64 micrometri portati a 1.28 micrometri via quad pixel, f/1.8, messa a fuoco fasica, video sino a 1080p@30fps), 8 (ultragrandangolo a 118°, pixel da 1.12 micrometri, f/2.2, funzione di rilevamento della profondità), 2 (f2.4, macro, pixel da 1,75 micrometri) megapixel. Lato audio, si ravvisano due microfoni e altrettanti speaker predisposti per il Dolby Atmos.

Il processore octacore (2.4 GHz) Snapdragon 680 con annessa GPU Adreno 610 guida il Moto G32 facendosi assistere da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di storage espandibile: la batteria, portata a 5.000 mAh, gode della carica rapida (TurboPower) da 30W (vs i 10 del predecessore) grazie al caricatore incluso in confezione. Sul piano delle connessioni, si ravvisa una certa completezza, grazie al Wi-Fi ac dual band, al Bluetooth 5.2, al 4G, al GPS (A-GPS, Glonass, Galileo, LTEPP, SUPL), e al modulo NFC per i pagamenti. Al momento è confermato che il Moto G32 sarà distribuito in Italia, ma non sono noti né gli allestimenti e né i relativi prezzi previsti.