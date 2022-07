Infinix Note 12 Pro 4G: ufficiale il nuovo medio-gamma AMOLED con stereo sound

Ascolta questo articolo

Dopo gli annunci ufficiali svoltisi a metà Maggio, è di nuovo tempo per un esemplare di medio-gamma della serie Note 12 di Infinix, rappresentato dall’inedito Infinix Note 12 Pro 4G, appena apparso silenziosamente in vendita presso l’importatore Aliexpress.

Il nuovo Infinix Note 12 Pro 4G ha uno chassis nei colori grigio o blu, con bordi piatti: i punti in comune col modello 5G sono tanti. Lo schermo è un pannello AMOLED da 6.7 pollici risoluto in FullHD+ (1080 x 2400 pixel, 393 PPI): la selfiecamera si avvale di un notch a goccia d’acqua e raggiunge una risoluzione di 16 megapixel (f/2.0). Lateralmente, i frame sono piatti: a destra si trova lo scanner per le impronte digitali. Dietro, all’interno di una sezione rettangolare che copre tutta la larghezza del device, un maxi oblò raggruppa i sensori della triplice fotocamera.

Quest’ultima punta molto sul sensore principale (1/1.67″) da 108 megapixel (pixel portati a 1,92 micrometri, f/1.8), cui si accompagnano due sensori accessori da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità. Lato audio, vi sono due speaker stereo con DTS e un mini-jack da 3.5 mm.

Lo chassis è più sottile del modello 5G, con 7.8 mm: al suo interno, l’octacore (2.2 GHz) MediaTek Helio G99, realizzato dalle fonderie di TSMC a 6 nanometri, opera in coppia con la GPU Mali-G57 MC2: la RAM, da 8 GB, può arrivare a 13 totali grazie all’espansione virtuale, mentre lo storage, da 256 GB, gode dell’ampliabilità via microSD. L’energia è fornita all’Infinix Note 12 Pro 4G dalla batteria, da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 33W via microUSB Type-C.

Non manca l’NFC, il dual nanoSIM puro, il GPS, il Wi-Fi e il Bluetooth: per il software, sotto l’interfaccia proprietaria XOS 10.6, la scelta è ricaduta sul recente Android 12. Al momento, il prezzo è di 275.88 dollari ma, tra il 18 e il 22 Luglio, vi sarà una promozione che permetterà di comprare l’Infinix Note 12 Pro 4G a 199.90 dollari.