Poco M5 e Poco M5s: ufficiali i nuovi smartphone di fascia media di Xiaomi

Ascolta questo articolo

Durante un breve ma intenso evento online, il sotto marchio di Xiaomi, Poco, ha presentato due smartphone di fascia media indirizzati al pubblico giovane, di cui, mediante i nuovi Poco M5 ed M5s animati da Android 12 (sotto MIUI 13), sono soddisfatte anche esigenze diverse, pur sempre a prezzi competitivi.

Il Poco M5 (164 x 76,1 x 8,9 mm, per 201 grammi), in nero, giallo e verde, dietro un vetro protettivo Gorilla Glass ha un display con notch a goccia (DotDrop) in veste di pannello LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+ (quindi a 2.408 x 1.080 pixel), con un piccolo di luminosità di 500 nits e un refresh rate variabile (via DynamicSwitch) da 30 a 90 passando per 60 Hz. Protetto da uno scanner laterale per le impronte digitali, il Poco M5 prosegue il suo impegno nell’imaging con una selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2) mentre, dietro, il design propone come nel predecessore un modulo che copre tutta la larghezza del device ospitando, assieme al logo e al Flash LED, due sensorini da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità, e uno principale da 50 megapixel (messa a fuoco fasica, f/1.8). In tema di sound, lo speaker è mono, ma almeno c’è il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati.

Il recentissimo (ma giù visto sull’Infinix Note 12 Pro 4G) processore a 8 core (2.2 GHz) a 6 nanometri di litografia MediaTek Helio G99, con GPU Arm Mali-G57 MC2, sfrutta la RAM LPDDR4x e lo storage UFS 2.2 espandibile via microSD, nelle combinazioni da 4+64 (189.90 euro) 4+128 GB (209.90 euro), assicurandosi di un ulteriore pompaggio delle prestazioni, in ottica gaming, dall’implementazione del Game Turbo 5.0. Le connessioni supportate e/o integrate nel Poco M5 prevedono il Dual SIM con 4G, il GPS (QZSS, NavIC, Beidou, Galileo), l’emettitore di infrarossi, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi ac, l’NFC e la microUSB Type-C, con ricarica rapidamente, a 18W (in confezione il caricatore arriva a 22,5 watt) la maxi batteria da 5.000 mAh.

Il Poco M5s, con uno chassis (160,5 x 74,5 x 8,3 mm, per 179 grammi) impermeabile (IP53) in grigio, bianco e blu, ha un frontale più moderno, visto che è al foro in alto al centro che viene affidato il compito di ospitare la selfiecamera, da 13 megapixel (f/2.4). Il pannello visuale impiegato e protetto da un vetro Gorilla Glass 3, è un AMOLED (sebbene lo scanner per le impronte digitali sia rimasto a destra) da 6.43 pollici risoluto a 2.400 x 1.080p. quindi in FullHD+ (409 PPI), con una luminosità di picco di 1.100 nits, e una notevole attenzione alla vista personale (bassa emissione di luce blu, come da certificazione SGS).

Il retro prende spunto dall’M4 Pro, ma propone uno square meno ingombrante (come su alcuni Redmi Note) a tre sezioni, con quella esterna che alloggia il logo, quella intermedia il Flash LED, e quella più interna che propone due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità, un ultra-grandangolo (118°) da 8 megapixel (f/2.2) e uno principale da 64 megapixel (f/1.8, messa a fuoco fasica). Lato audio, il jackino è rimasto, ma gli speaker son diventati due, con il beneficio dell’audio stereo.

Nell’interno, il Poco M5s integra il processore octacore (2.05 GHz) MediaTek Helio G95 con GPU ARM Mali-G76 MC4: la RAM, ancora LPDDR4x e lo storage, UFS 2.2, espandibile via microSD, si combinano nelle combo da 4+64 GB (209.90 euro) e 4+128 GB (229.90 euro). Le connettività qui prevedono il Dual SIM 4G, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac, il GPS (QZSS, Beidou, Galileo), l’emettitore di infrarossi, l’NFC e la microUSB Type-C: la batteria rimane da 5.000 mAh, ma si carica più velocemente, a 33W, anche se in confezione non è presente un caricatore (a meno che non si compri il device sui canali ufficiali istituzionali di Poco o Xiaomi).

In tema di promozioni, Poco ha stabilito che i Poco M5 ed M5s sia acquistabili sugli store ufficiali online presso Mi.com e Po.co, oltre che su Amazon: comprandoli dal 12 settembre (ore 13) al 17 Settembre (ore 12.59) si avrà diritto a 20 euro di sconto sui prezzi dei due device in questione. Eseguendo l’acquisto solo sui canali ufficiali, però, sarà possibile ottenere gli auricolari Poco Buds Pro a 49.99 anziché 69.99 euro.