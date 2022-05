Moto G82 5G: ufficiale il medio-gamma Motorola con un display al bacio

Ascolta questo articolo

Un poco a sorpresa, benché si parlasse di questo medio-gamma da qualche tempo, è stato alfine svelato, più o meno nelle stesse ore degli annunci di Realme, il nuovo medio-gamma della serie G di Motorola/Lenovo che, col nome di Moto G82 5G (349.90 euro) alza di molto l’asticella qualitativa di questa serie di smartphone.

Redatto nei colori White Lily e Meteorite Gray, il Moto G82 5G (160,89 x 7,99 x 74,46 mm per 173 grammi) ha un telaio idrorepellente IP52, con forme più squadrate rispetto a quelle del Moto Edge 30 cui pure somiglia: di fascia media, come il modello del mese scorso (Moto G52), il nuovo arrivato mostra un display da 6.6 pollici FullHD+, di tipo AMOLED, con profondità colore 10-bit per visualizzare 1 miliardo di colori, 402 PPI, 120 Hz di refresh rate, screen-to-body del 91,32%, modalità Night Light per non sforzare la vista.

Il foro in alto al centro, nel piccolo cerchietto che buca lo schermo, è la sede ideale per la selfiecamera da 16 megapixel (pixel da 1 micrometro, f/2.2): il “barilotto” sul retro a sinistra circoscrive la triplice fotocamera, con una fotocamera principale da 50 megapixel (quad-pixel, pixel da 0.64 micrometri, f/1.8, stabilizzazione ottica), una 2-in-1 ultragrandangolare (118°) e per la profondità da 8 megapixel (f/2.2, pixel da 1.12 micrometri, fuoco fisso) e una per le macro (Macro Vision, f/2.4, grandangolo da 78°, pixel da 1.75 micrometri).

Ancora sul piano fotografico, il Moto G82 5G integra la funzione del Dual Capture, per riprendere assieme dalla selfiecamera e dalla postcamera sul retro. Via mini-jack da 3.5 mm si beneficia della Radio FM, mentre gli speaker stereo supportano il Dolby Atmos.

Sempre rispetto al modello dello scorso mese, migliorano le prestazioni, nel Moto G82 5G affidate al processore octacore Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato da 6 GB di RAM (LPDDR4x ) e da 128 GB di storage (UFS, espandibile di 1 TB max via microSD). Protetto nella sicurezza da uno scanner per le impronte digitali posto di lato nel tasto di accensione, e dalla suite ThinkShield for Mobile, il nuovo smartphone annovera le connettività 4 e 5G, Dual SIM, Wi-Fi ac/5, NFC, Bluetooth 5.1, GPS (Galileo, Glonass), con la microUSB Type-C che carica, via TurboPower da 30W, la batteria da 5.000 mAh. Per il sistema operativo, la scelta è ricaduta su Android 12 sotto l’interfaccia My UX.