Moto Edge 30: sottile e leggero, ma con tutti gli attributi giusti

Una delle ultime indiscrezioni fornite dal leaker Evan Blass accennava al fatto che Lenovo avrebbe sfoderato 5 smartphone della serie Edge 30: messo in campo l’Edge 30 Pro a Febbraio, ora è toccato al modello base, il Moto Edge 30, esser presentato dal brand controllato Motorola.

Il nuovo Moto Edge 30 ha una scocca impermeabile secondo il grado IP52, redatta nei colori Meteor Grey e Aurora Green, con una texture che ricorda da vicino i riflessi dei gioielli, quando si vira il device a un lato all’altro: grazie alle sue dimensioni, essendo molto sottile e leggero (159.38×74.236×6.79 mm per 155grammi), viene tenuto agilmente in mano e in tasca. Il frontale del device propone un foro in alto per la selfiecamera, da 32 megapixel (f/2,4, pixel binning 4-in-1 per pixel portati a 1.4 micrometri, riduzione del rumore nelle videochiamate, nei selfie, nelle registrazioni video).

Il display del moto Edge 30 è un pannello AMOLED da 6.5 pollici, risoluto in FullHD+, con supporto allo spazio colore DCI-P3, all’HDR10+, profondità colore a 10-bit, e 144 Hz di refresh rate, scanner d’impronte integrato.

Il pillolotto dietro a sinistra propone 3 anelli per la tripla fotocamera, molto simile a quella del Pro, da 50 (principale, 1/1,5″, pixel binning 4-in1 per pixel da 1 portati 2 micrometri per catturare più luce, stabilizzazione ottica, PDAF omnidirezionale, All-Pixel Focus che sfrutta il 32% di pixel in più dei normali focus per ottenere foto sempre nitide e dettagliate in ogni condizione di luce, video in UHD@30fps, clip con oltre 1 miliardo di sfumature di colore girate in HDR10), 50 (ultragrandangolo da 114°. f/2.4, pixel da 0.64 micrometri, PDAF, MacroVision), 2 (profondità, f/2.4, pixel da 1.75 micrometri). Lato audio, sono stati inseriti due speaker ottimizzati col Dolby Atmos e altrettanti microfoni.

L’assetto elaborativo del Moto Edge 30 prevede il processore octacore Qualcomm Snapdragon 778+ 5G assieme a 8 GB di RAM ed a 128 GB di storage, su cui risiede Android 12 con la My UX e la funzione Ready For per mirrorare i contenuti su TV e PC e interagirvi su uno schermo più grande. Nel device, il Dual SIM supporta, come accennato, anche il 5G, con le restanti connettività che prevedono il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6E, l’NFC per i pagamenti, il GPS (Glonass, Galileo) e la microUSB Type-C (anche) per la carica veloce cablata TurboPower da 33W della batteria, da 4.020 mAh. Il prezzo del Moto Edge 30 è di 549.90 euro ma, sino al 31 Maggio, lo si potrà acquistare con un risparmio di 150 euro, pagandolo solo 399.90 euro.