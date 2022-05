Ufficiali le versioni europee dei Realme 9 5G, Realme 9 4G e Realme Pad Mini

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento organizzato dal Global Product Marketing Lead JJ Kwan, il brand cinese Realme ha presentato le versioni europee di alcuni smartphone già noti con qualche sorpresa. Il “nostro” Realme 9 5G è totalmente diverso, fuori e dentro, dalla versione già nota in India, al contrario di quanto fatto con lo smartphone Realme 9 4G e per il tablet Realme Pad Mini, uguali alle versioni già note in Asia, ma ovviamente ora con prezzi e promo per il mercato italiano.

Partendo da quanto già noto, il Realme 9 4G “europeo” sarà prezzato su Amazon, dal 17 al 21 Maggio, al prezzo di 249.99 euro (contro gli abituali 279.99 euro) per 6+128 GB, mentre la versione da 8+128 GB sarà venduta a 299.99 euro. Diversamente, il tablet Reame Pad Mini, dal 17 al 24 Maggio sarà promozionato su Amazon in versione solo Wi-Fi con 3+32 GB a 159.99 (vs 179.99), in versione solo Wi-Fi con 4+64 GB a 179.99 euro (vs 199.99 euro) e in versione con 4G, da 4+64 GB, a 199.99 euro (vs 229,99 abituali).

Passando alla vera novità della giornata, il Realme 9 5G europeo, quest’ultimo adotta un frontale con un foro in alto a sinistra mentre di lato è posto lo scanner per le impronte digitali e dietro, su una coverback con effetto ondulato (mediante un processo produttivo che ha collocato in punti diversi rivestimenti di spessori differenti), il bumper per la triplice fotocamera in assetto triangolare, con un “neo” formato dal flash LED. Da segnalare la presenza del mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e auricolari cablati, come pure di una microUSB 2.0 Type-C per dati e carica.

Frontalmente, il dispositivo (164,3 x 75,6 x 8,5 mm per 191 grammi) monta un pannello LCD da 6.6 pollici risoluto in FullHD+ (1080 x 2412 pixel), esteso secondo uno screen-to-body del 90.8%, con 120 Hz di refresh rate e 240 Hz di touch sampling. La selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.1) si fregia di una modalità Ritratto e di uno Smart Beauty che via algoritmo dà un tono naturale alla pelle. La più interessante tripla fotocamera posteriore prevede un sensore per le macro a 4 cm da 2 megapixel (f/2.4), uno in bianco e nero da 2 megapixel (f/2.4) e una Nightscape Camera da 50 megapixel (obiettivo a 5 lenti, f/1.8). Lato audio, è accreditata un’emissione Hi-Res.

Dotato di una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente a 18W mediante un caricatore da 9V/2A per fortuna in dotazione nella confezione d’acquisto, il Realme 5G europeo è mosso da processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 695 con GPU Adreno 619: la RAM (LPDDR4x, espandibile virtualmente sino a 7 GB) arriva a 4 GB, mentre lo storage (UFS 2.1) è da 61 o 128 GB, espandibile via microSD di altri 256 GB.

Con a bordo connettività del tipo che comprendono anche il 5G Standalone e non, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac, il GPS (Glonass, Beidou), il Realme 5 G europeo è animato da Android 12 sotto l’interfaccia Realme UI 3.0. Secondo il listino italiano, il device parte da 259 euro ma, in promo su Amazon dal 12 al 14 Maggio, lo si potrà comprare con 4+64 GB a 229.99 euro, e con 4+128 GB a 279.99 euro.