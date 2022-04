Realme Pad Mini: ufficiale il tablet compatto con vista sull’Europa

Col passare del tempo si sono moltiplicate le prove dell’esistenza del tablet compatto di Realme, prima avvistato nei database di FCC e TÜV Rheinland, e poi svelato praticamente del tutto da un rivenditore filippino sul noto e-commerce asiatico Lazada, al punto che al brand del gruppo BBK Electronics non è rimasto altro che fornire l’ufficialità a proposito del nuovo Realme Pad Mini, all’esordio per ora nel mercato filippino, ma con vista verso l’Europa (essendo arrivato anche in Italia il modello standard, e secondo le indiscrezioni del leaker Mukul Sharma che, tre settimane fa, aveva avvertito dell’avvio della produzione di massa di questo device).

Premesse a parte, il Realme Pad Mini si conferma come un tablet molto compatto, con uno chassis (in blu o grigio) da 211,8 x 124,5 x 7,6 mm e un peso di 372 grammi, che lo rendono anche piuttosto portable, facile da riporre in una tasca per essere trasportato: nonostante le dimensioni, il device si concede una corposa batteria, da 6.400 mAh, caricabile rapidamente a 18W via caricatore incluso, predisposta per la ricarica inversa.

Frontalmente, il Realme Pad Mini presenta cornici ottimizzate ai lati, ma non in alto e in basso, in modo che sia facile impugnarlo quando tenuto in orizzontale, magari per guardare qualche film o serie TV sullo schermo LCD, poco più grande di quello di uno smartphone, da 8.7 pollici, risoluto a 1.340 x 800 pixel secondo uno screen-to-body dell’84.59%. La selfiecamera arriva a 5 megapixel (f/2.2) mentre, dietro, la postcamera, con Flash LED, si ferma a 8 megapixel (f/2.0, video a 1080p@30fps), all’insegna di un segmento multimediale che prevede, per l’audio, il contributo di due speaker stereofonici.

Ad animare il Realme Pad Mini, sul versante software, bada il sistema operativo Android 11 sotto l’interfaccia Realme UI for Pad mentre, lato hardware, è ravvisabile il processore octacore (2 GHz) Unisoc T616 con GPU Mali-G57: gli allestimenti di RAM e storage (espandibile di 1 TB massimo via microSD) sono due, da 3+32 e 4+64 GB, rispettivamente prezzati, su Lazada, a 9.990 pesos filippini (circa 177 euro) e 11.990 pesos filippini (circa 212 euro). Secondo le fonti, in seguito sarà listata anche una più economica variante solo Wi-Fi, da 3+32 GB.

Il riferimento alle connettività non è casuale, essendo il relativo roster completo per la categoria: il Realme Pad Mini, infatti, dispone del Wi-Fi ac dual band, del Bluetooth 5.0, del jack da 3.5 mm, e della porticina microUSB Type-C per il transito dei dati e dell’energia in fase di ricarica.