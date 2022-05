Hotwav T5 Pro: ufficiale il rugged phone iper economico con Android 12

Ascolta questo articolo

In genere, i marchi che si cimentano in dispositivi rugged sono sempre gli stessi, Blackview, Oukitel, e Umidigi, Kyocera e AGM. A tali brand di recente si è aggiunta anche una vecchia conoscenza di queste pagine, la giovane azienda cinese Hotwav, conosciuta per il Symbol S3, un clone dell’iPhone X di Apple che, ora, invece, torna in sella con un prodotto più originale, in veste di smartphone corazzato Hotwav T5 Pro, dal 2 al 6 Maggio venduto su Aliexpress a 89.99 dollari (scontati via coupon di altri 5) rispetto al prezzo standard di 199 dollari..

L’Hotwav T5 Pro ha una scocca ottagonale, quindi con gli angoli mozzi e rafforzati, applicati a una scocca che gode dell’impermeabilità secondo gli standard IP68, IP69K (spruzzi ad alta temperatura o pressione), in grado di superare urti, vibrazioni, e sbalzi termici, come pure le cadude, secondo i test militari MIL-STD-810G. Il frontale propone cornici piuttosto grandi, specie in alto e in basso: nel mezzo, si presenta il display, un LCD IPS da 6 pollici, risoluto a 480 x 960 pixel, quindi in HD, senza elevati refresh rate, con un aspect ratio a 18:9.

La fronte del lato A cela, assieme alla capsula auricolare, una selfiecamera da 5 megapixel (un sensore hyundai HI-553 con obiettivo aperto a f/2.4) attrezzato per riprendere più persone inquadrati assieme, grazie alla funzione panoramica, mentre la presenza di vari filtri AI permette di adattare gli scatti a diverse condizioni ambientali. Il retro, in grigio con finiture argento o in grigio con finiture arancione, presenta dei motivi a freccia che dall’alto si scontrano con quelli che vengono dal basso, ad alludere alla contrapposizione delle forze quando il device cade, rimanendo intonso.

La sezione alta, estesa orizzontalmente sulla larghezza del device, è uno scudo che allinea un sensore accessorio per la profondità, da 2 megapixel uno principale da 13 megapixel (Samsung S5K3L8, f/1.8) e un doppio Flash LED. Poco sotto, si trova un oblò, che ingloba lo scanner per le impronte digitali, per tenere al sicuro app e dati degli utenti.

A movimentare il device, lato software, è Android 12 mentre, ancora in tema di hardware, opera il processore quadcore (2.0 GHz) MediaTek Helio A22, a 12 nanometri, coadiuvato da 4 GB di RAM e da 32 GB di storage ampliabili via microSD. La batteria dell’Hotwav T5 Pro è una power unit da 7.500 mAh, che dovrebbe assicurare 4 giorni in stand-by, ovvero 45 ore di chiamate, 20 ore di ascolto musicale, 15 ore di video playing. Tra le specifiche del device, ovviamente inclusivo di Wi-Fi dual band, 4G e Bluetooth 5.0, non manca il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), e l’NFC per i pagamenti con Google Pay.