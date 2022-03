Oukitel WP18: in arrivo il rugged phone dalla batteria monstre

In vista della premiere mondiale fissata per il 28 Marzo, quando il device potrà essere acquistato col 50% di sconto (quindi a 99.99 dollari) rispetto al prezzo pieno (di 199.99 dollari), il brand cinese Oukitel ha ufficializzato l’imminente esordio del suo ultimo battery phone conveniente, in veste di Oukitel WP18.

Erede del modello visto lo scorso Ottobre, l’Oukitel WP18 (173.6 x 83.7 x 22 mm per 430 grammi, nei colori nero, verde, arancio) è uno smartphone anche rugged, con la certificazione MIL-STD-810G che ne conferma la capacità di resistere a cadute da 1.5 metri, senza contare le classiche certificazione di impermeabilità IP68 (sino a 1.5 metri in acqua per mezzora) e IP69K (resistenza a spruzzi ad alta pressione o temperatura) e la resistenza alla polvere a 360°.

Ovviamente rinforzato agli angoli e privo di orpelli stilistici quali notch, tacche e fori, l’Oppo WP18 si avvale di una spessa cornice superiore per la selfiecamera, da 5 megapixel mentre, poco sotto, viene collocato, con tanto di rivestimento antigraffio, il display, un pannello TFT da 5.93 pollici con 18:9 di aspect ratio, 271 PPI (pixel per pollice) e una risoluzione HD+ (da 720 x 1440 pixel). Il retro propone un bumper squadrato al centro in alto, per la dual camera, con un sensore primario da 13 (principale, Sony IMX362 Exmor RS, f/1.8, 1/2.55”, 1.40 micrometri, raffica, messa a fuoco fasica, autofocus, touch focus, HDR, rilevazione del viso, riconoscimento della scena, riprese subacquee) e uno secondario, accessorio (da 0.3 megapixel). Lato audio, vi è il mini-jack da 3.5 mm.

Posto sul lato lo scanner per le impronte digitali, all’insegna di un frame perimetrico che ospita anche lo slot dedicato in cui inserire la microSD (max 1 TB, per espandere lo storage), l’Oukitel WP18 si avvale del processore octacore (2.0 GHz) a 12 nanometri Helio A22 di Mediatek, del 2018, con GPU IMG PowerVR GE-Class, predisposto a usare – in questo modello – 4 GB di RAM e 32 GB, per fortuna espandibili, di storage.

Le connettività prevedono il 4G, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il Wi–Fi ac (direct, display) e una microUSB Type-C per caricare velocemente , a 18W, la maxi batteria, da 12.500 mAh, con carica inversa (per fungere da powerbank), bastevole secondo l’azienda per 5 giorni di operatività, anche grazie alle feature di Android 11 (che, tra le altre cose, porta in dote una sicura modalità bambino).