Oukitel WP17: ufficiale il rugged battery phone con Android 11 e night vision camera

In grande pompa magna il brand cinese Oukitel ha lanciato la premiere mondiale (a 199.99 dollari sino al 24 Ottobre, in luogo dei successivi 399.99) del suo nuovo smartphone Oukitel WP17, animato da Android 11, che sintetizza in un unico device i mondi dei battery e dei rugged phone.

L’Oukitel WP17 ha un corpo (176 x 83 x 14.9 mm, per 320 grammi, nella sola nuance nera) resistente agli spruzzi ad alta pressione e temperatura (IP69K), alle immersioni a 1.5 metri per mezzora (IP68) e, grazie al vetro antigraffio Corning Gorilla Glass 5 ed alle corazzature angolari, pure in grado di resistere a cadute da 1.5 metri, e vibrazioni, raggi ultravioletti, ambienti acidi e salini (MIL-STD-810G). Di lato si trovano lo scanner per le impronte digitali e un pulsante programmabile. Il frontale propone una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.0, grandangolo a 76.9°) con face unlock, delegando, con uno screen-to-bod dell’86% e un aspect ratio da 20,5:9, l’area visiva a un display LCD IPS da 6.78 pollici, risoluto in FullHD+ (1080 x 2400 pixel), con 90 Hz di refresh rate per immagini sempre fluide.

Il totem posteriore a sinistra allinea verticalmente a semaforo, sull’Oukitel WP17, una complessa tripla fotocamera: in essa, si parte col sensore principale da 64 megapixel (f/1.79, video 4K@30fps, autofocus a rilevamento di fase, Flash LED), che è appoggiato da un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) e da una IR Night Vision camera Sony da 20 megapixel (grandangolo da 78°, f/1.8), provvista di 4 emettitori di infrarossi per la visione notturna.

Ad assicurare buone performance all’Oukitel WP17 bada il processore octacore (2.05 GHz) Helio G95 allestito da Mediatek operando con litografia a 8 nanometri, abbinato a una GPU Mali-G76: l’allestimento mnemonico, di RAM e storage (espandibile via microSD), è da 8+128 GB. Anche il ramo connettività, privo però del 5G, risulta nel complesso completo, con un Dual nanoSIM predisposto per il 4G, il GPS (Beidou, Glonass, e Galileo), l’NFC per i pagamenti contactless e Google Pay, il Wi-Fi ac, e il Bluetooth 5.0 LE.

In tema di autonomia, l’Oukitel WP17 monta una batteria da 8.300 mAh, caricabile in circa 4 ore via microUSB Type-C alla velocità di 18W, assicurando un’operatività di 2 giorni, e consentendo anche di fungere da powerbank via ricarica inversa.