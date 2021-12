Blackview BV8800: ufficiale il rugged phone con maxi batteria e visione notturna

Nelle scorse ore, il brand cinese Blakview, specializzato in device rugged ma non solo, ha annunciato un nuovo telefono corazzato, il Blackview BV8800, in vendita dal prossimo 10 Gennaio su Aliexpress, al prezzo-premiere di 199.99 dollari (176 euro), nelle colorazioni nero, arancio, e verde.

Il Blackviews BV8800 ha una scocca con lati rinforzati e angoli tagliati per meglio attutire gli urti nelle cadute: grazie alle blindature delle porte, ottiene le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K, laddove a consigliarne l’uso in contesti estremi (sbalzi temperatura, umidità, sotto i raggi vivi del Sole, a forti vibrazioni) è la certificazione MIL-STD-810H di superamento dei test militari. Il frontale reca un notch a goccia, per la selfiecamera da 16 megapixel (Samsung ISOCELL 3P9), con riconoscimento del volto, HDR, modalità bellezza, wide selfie e modalità Ritratto.

Il display del Blackview, esteso sull’85% di screen-to-body con un aspect ratio a 18:9, è un pannello LCD IPS da 6.58 pollici risoluto in FullHD+ (480 PPI), con 90 Hz di refresh rate in supporto dei gamers, che certo apprezzeranno anche una dissipazione termica fondata su un sistema a liquido con un heatpipe 3D in rame. Di lato, il tasto di accensione fa anche da scanner biometrico per le impronte digitali, ed è presente pure un tasto programmabile (es. screenshot, registrazione audio, etc).

Dietro, una suggestiva coverback presenta un bumper ottagonale che, dietro un vetro protettivo, cela i sensori di una quadrupla fotocamera: quest’ultima si compone di un sensore principale (Samsung JN1) da 50, di uno ultragrandangolare 117°) da 8, di uno per la profondità da 2, e di uno per la visione notturna, con due LED a infrarossi, da 20 megapixel.

Provvisto anche di una torcia a LED, il Blackview BV8800 è mosso da un processore octacore MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57: grazie al set elaborativo che si completa con le memorie, tra cui 8 GB per la RAM (LPDDR4X) e 128 GB per lo storage (UFS 2.1), è possibile ottenere 301.167 come punteggio sul benchmark di AnTuTu. Sul piano delle connettività, risultano presenti il Dual SIM 4G, il GPS (Beidou, Galileo, Glonass), il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi ac e l’NFC per i pagamenti.

Blackview BV8800 integra una batteria da 8380 mAh, cui si devono i 17.7 mm di spessore, caricabile a 33W via Type-C, capace di garantire 30 giorni di autonomia in standby o, in concreto e a livello operativo, 12 ore di playing video o 32 ore di telefonate. Il sistema operativo, infine, è Android 11 sotto interfaccia proprietaria Doke OS 3.0.