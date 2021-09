Honor Play 20 Pro: medio-gamma ufficiale con AMOLED e color gamut DCI-P3

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Il nuovo Honor Play 20 Pro, per ora annunciato in Cina e in predicato di arrivare anche in altri paesi asiatici, non brilla particolarmente per le sue specifiche, sebbene un FullHD OLED con scanner sottostante sia una gran bella cosa. Anche le memorie e i primi due sensori fotografici sul retro non sono affatto male. La batteria è troppo piccola, non vi sono le ultimissime connettività, e il processore non è certo da gaming.