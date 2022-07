Twitter testa i CoTweet (tweet collaborativi co-firmati)

Ascolta questo articolo

Non c’è dubbio che, negli ultimi tempi, Twitter stia tentando diverse strade per evolversi, basti pensare alla sempre maggior attenzione conferita agli Spaces, all’abbonamento Blue, a funzioni accessorie come i SuperFollows, o al recente test delle Notes (post più lunghi nei normali 280 caratteri). Una nuova tappa di questo processo evolutivo si è appena registrata nelle scorse ore, con l’ammissione del test relativo ai “CoTweet” (in sviluppo ormai da diversi mesi).

Secondo quanto confermato a The Verge dal portavoce della piattaforma, Joseph J. Nuñez, il social ha cominciato a testare con alcuni utenti negli USA, in Canada e in Corea del Sud la nuova funzione coautoriale di cui sopra, per vedere come marchi e semplici utenti la useranno per collaborare, per crescere, e/o raggiungere un nuovo pubblico, Il test sarà temporalmente limitato e potrebbe anche concludersi col togliere la funzione a tutti, rimuovendo i tweet collaborativi con essa creati.

Nello specifico, ammissioni a parte, CoTweet permette a due utenti di firmare congiuntamente un tweet (sul quale ci si sarà accordati via DM), un po’ come da mesi è possibile fare su Instagram ove la coautorialità riguarda i post e i Reels: il tutto parte dall’autore principale, che compila il tweet e, nell’apposito editor, usando la scorciatoia ad hoc, tagga l’utente (con profilo pubblico o suo follower) con cui vuole firmare quanto compilato.

L’autore secondario riceverà nella sua casella privata un messaggio che lo avvisa dell’esser stato invitato a condividere la paternità di un tweet e che, accettando, figurerà nella relativa intestazione come co-autore: l’utente potrà rifiutarsi, e in tal baso la bozza del cotweet sarà eliminata, o accettare e, in tal caso, il contenuto co-firmato apparirà sulle Timeline di entrambi, con gli utenti che potranno rispondervi, mettervi i like o retwittarlo. Naturalmente, sarà sempre possibile ritirare il proprio tag da un cotweet anche dopo aver accettato l’invito e, in questo caso, la conseguenza sarà che il tweet apparirà come creato solo dall’autore principale.

Ad oggi, tuttavia, la funzione CoTweet appare essere ancora sperimentale. L’incorporamento dei cotweet non tiene conto della loro natura e li mostra come creati da un solo autore mentre, cliccando sull’incorporamento, si verrà poi portati all’effettivo tweet collaborativo in cui è palesata in modo chiaro la presenza di due autori. Inoltre, al momento non si è può usare i CoTweets ad esempio in una Community o Circle di Twitter, e non appare chiaro cosa potrebbe accadere nel caso uno dei due coautori optasse per cancellare il proprio account.