Instagram: tante migliorie annunciate. Ecco quelle più importanti e come funzionano

Instagram, la nota piattaforma di messaggistica istantanea di Menlo Park, dopo l’ultima grossa novità messa in campo nei giorni scorsi, nelle scorse ore, ha annunciato una valanga di migliorie e funzionalità che, già in corso d’implementazione dalle scorse ore, saranno messe a regime entro giovedì.

Si parte da una novità già operativa lato mobile, cioè su app, dal 19 Ottobre: si tratta di Collabs, uno strumento che permette a due utenti di cooperare alla redazione di un post o Reel, con la conseguenza che quanto realizzato apparirà sui rispettivi profili, proposto ai rispettivi followers, anche se condividerà i commenti, i like e pure le visualizzazioni. Per avvalersi di questa novità operativa e creativa, in fase di creazione d’un contenuto, sarà sufficiente taggare l’auspicato co-autore ed attendere che questi accetti l’invito.

Round two, 20 Ottobre. In data odierna, Instagram ha inteso semplificare la creazione delle raccolte fondi tramite lo strumento Fundraiser Prompts che, in sostanza, permetterà di crearne toccando il simbolo + in alto a destra per poi scegliere la voce ad hoc, precisando l’ente cui destinare la raccolta, concludendo il tutto con l’inclusione della stessa, configurata di tutto punto, in un post.

Giovedì è di scena la fase creativa di Instagram: Menlo Park, per sveltire la condivisione di nuovi contenuti originali, offrirà nuovi strumenti creativi anche alle persone meno pratiche. Nello specifico, con lo strumento Superbeat si potranno applicare sui Reels degli effetti speciali che cioè si sincronizzeranno intelligentemente con la musica scelta dall’utente: con Dynamic/3D Lyrics, invece, si avranno a disposizioni due nuovi effetti, tridimensionali o dinamici, per i testi delle canzoni che vengono visualizzate a scorrimento su un video.

Sempre giovedì, dulcis in fundo, arriverà la pubblicazione dei post anche da PC: rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, quando era necessario usare l’app per desktop tratta dal Windows Store, l’implementazione del 21 Ottobre passerà per l’uso di un normale browser, quindi sarà più inclusiva, e porterà a termine un roll-out che, invero, nei giorni scorsi ha già visto alcuni utenti in grado di postare da Instagram.com.