Instagram: ufficiali il posting da PC e la programmazione dei live streaming

Nelle scorse ore, accompagnate da tanti annunci hardware, es. di Acer, DELL, OnePlus, Mobvoi, e Black Shark, non sono mancate però le novità relative alle piattaforme social, come nel caso del photo-sharing Instagram, resasi protagonista sia di annunci ufficiali che di anticipazioni via rumors.

La prima novità in quota Instagram riguarda l’arrivo tanto atteso, da chi con tale piattaforma ci lavora (marchi, società di marketing, creativi, influencers), della possibilità di postare anche da computer, potendo quindi sfruttare la comoda tastiera fisica, attraverso l’app per Desktop scaricabile dal Microsoft Store con un peso di appena 4.6 MB.

Nata nel 2016, l’app Instagram di Windows, in realtà una progressive web app basata su Edge, nelle scorse ore ha ricevuto l’aggiornamento via server che le permette di mostrare, in alto a destra, dopo la freccetta dei messaggi diretti, l’icona dell’addizione che è preludio al poter postare di tutto, dalle immagini ai video, scegliendo tra vari formati (originali, quadrato 1:1, ritratto 4:5, orizzontale 16:9), per poi concentrarsi sui filtri (es. Moon, Larks, Crema, etc) e sulle operazioni di modifica (luminosità, contrasto, saturazione, temperatura, dissolvenza, vignettatura) e concludere il tutto con la pubblicazione includendo nella stessa la didascalia, l’eventuale testo alternativo, la posizione, e il blocco dei commenti.

Altra grande novità rilasciata ufficialmente, ma lato mobile, 161 giorni dopo i primi avvistamenti, è quella che permette la programmazione dei propri Live, con anche 90 giorni d’anticipo, lasciando agli utenti la possibilità di impostare dei promemoria per non perdersi gli ambiti streaming.

In merito ai rumors, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, sarebbero tante le funzionalità in sviluppo presso Menlo Park in favore di Instagram. Una di queste riguarderebbe la possibilità di aggiungere effetti sonori, raggruppati in categorie (ad oggi sono già pronte Popular, Memes e Ambient), ai Reels. Non meno importante sarebbero poi le possibilità che, in futuro, sul sito di Instagram, si possano gestire i messaggi Direct tramite delle “bolle” chat heads, ma anche editare i post, e sfruttare il pulsante “Esplora nelle vicinanze”.

Tra le altre funzioni in sviluppo per Instagram, vi sarebbe, come novità di sostanza, anche la possibilità di avviare un video in diretta per gli iscritti ai Fan Club: tra le novità minori in preparazione, infine, non manca un nuovo tema di chat, intitolato “Spooky Space“, di prossimo rilascio in quanto dedicato ad Halloween.