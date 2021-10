OnePlus presenta il top gamma OnePlus 9RT e gli auricolari OnePlus Buds Z2

È tempo d’aggiornamenti anche per OnePlus, col marchio di BBK Electronics che ha appena varato in Cina il nuovo OnePlus 9RT, smartphone che va a collocarsi in posizione mediana tra i precedenti OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro visti a Marzo. Oltre al top gamma in questione, l’occasione dell’evento è stata colta anche per annunciare i nuovi auricolari OnePlus Buds Z2.

Lo smartphone OnePlus 9RT (162,2×74,6×8,29 mm, per 198.5 grammi, Black e Silver) opta per un foro in alto a sinistra quale sede della selfiecamera da 16 megapixel (Sony IMX471, f/2.4, stabilizzazione elettronica), in modo da non sottrarre troppo spazio al display, inclusivo di fingerprint sottostante, formato, sotto il vetro Gorilla Glass, da un pannello panoramico (20:9) AMOLED Samsung E4 da 6.62 pollici, risoluto in FullHD+, con 397 PPI, 120 Hz di refresh rate, 600 Hz di touch sampling, 1.300 nits di luminosità secondo 10240 livelli, supporto ai color gamut DCI-P3 e sRGB, come pure all’HDR10+.

Il retro, in un lingottino, allinea verticalmente la tripla fotocamera capace di video sino al 4K@60fps o di rallenty a 1080p@240fps / 720p@480fps: a comandarla è il sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel (f/1,88, stabilizzazione ottica, doppio Flash LED), seguita da un ultragrandangolo (123°) da 16 megapixel ( f/2,25, stabilizzazione ottica) e da una macro (4 cm) Lens da 2 megapixel (f/2,4). Lato audio, vi sono gli speaker stereo abilitati al Dolby Atmos.

Il motore dell’OnePlus 9RT è costituito dallo Snapdragon 888 da 5 nanometri, apportatore del 5G standalone e non, abbinato alla GPU Adreno 660: la RAM, LPDDR5, può guadagnare 7 GB virtualmente, sottraendoli allo storage UFS 3.1, coadiuvato dalla funzione UI First+IO che sprinta il caricamento delle app. Nello specifico, dal 19 Ottobre, con sconto in promo lancio di 100 yuan (15 euro), sarà disponibile l’iterazione da 8+128 GB a 3.299 yuan (469 euro), quella da 8+256 GB a 3.499 yuan (471 euro), e quella da 12+256 GB a 3.799 yuan (511 euro). Tutte le versioni monteranno un sofisticato sistema di dissipazione del calore e beneficeranno della tecnologica gamica GPA finalizzata a ottenere uno stabile framerate mediante oculata allocazione delle risorse hardware.

Sul tema delle connettività, l’OnePlus 9RT, animato (in Cina) dalla ColorOS 12 a base Android 12, vanta il Dual SIM con 4G VoLTE, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6 con antenne 2X2 MIMO, l’NFC, il GPS (Glonass) a doppia frequenza e dual band, e la microUSB Type-C: quest’ultima, via Warp Charge, carica rapidamente a 65W la batteria da 4.500 mAh.

Passando agli auricolari OnePlus Buds Z2 (in prevendita da oggi, disponibili dal 19 a 399 yuan o 57 euro), questi ultimi sono gli eredi dei OnePlus Buds Z, ai quali somigliano nell’estetica, comprese le colorazioni bianca e nera. Impermeabili IP55, celano driver da 11 mm predisposti per il Dolby Atmos (con i telefoni provvisti di Color OS 12) e, su ogni unità, 3 microfoni (vs precedenti due), in modo da mettere in campo una cancellazione attiva del rumore (con modalità trasparenza) efficace fino a 40 decibel. In tema di connettività, nel nuovo modello è operativo il Bluetooth 5.2 con una modalità a bassa latenza (sotto i 100 ms, per i gamers): l’autonomia complessiva, cioè con l’aiuto della custodia (caricabile in Type-C), passa da 38 a 27 ore nel caso si decida di usare l’ANC.