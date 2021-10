Twitter: ufficiale, globalmente (ma su iOS), il Super Follow

Il noto social del canarino azzurro, Twitter, come sempre impegnato anche nello sviluppare novità puntualmente scoperte dai leakers, da qualche tempo sta cercando di diversificare le sue entrate esplorando anche l’idea di un abbonamento, Twitter Blue (attualmente in soft launch), senza dimenticare la possibilità di guadagnare percentuali dal sostegno che gli utenti possono assicurare ai loro beniamini attraverso la funzione SuperFollow, appena sbarcata globalmente su iOS.

In merito ai Super Follow, la funzione in oggetto prevede che ci si possa iscrivere al profilo di un account abilitato a tale funzione, ottenendo in cambio sia riconoscimenti formali (badge) che sostanziali, contenuti esclusivi (premiere, accesso a Spaces a pagamento, newsletter senza pubblicità, etc).

Per candidarsi al potenziale uso della funzione (che dà diritto, sino a 50mila dollari, al 97% di quanto guadagnato con le quote d’iscrizione e, oltre, sino all’80%, con Twitter che, quindi, tratterà a seconda dei casi dal 3 al 20%), occorre rispettare determinati requisiti (es. maggiore età, almeno 10mila follower, 25 tweet negli ultimi 30 giorni) e, una volta ammessi, bisogna essere costanti nell’attività (25 tweet in 30 giorni come minimo) per mantenere l’abilitazione: le iscrizioni, invece, sono aperte a tutti gli utenti della piattaforma.

Dopo il timido esordio della funzione in quel di Settembre in USA e Canada, ora i Super Follow sono stati abilitati globalmente, in tutto il mondo anche se, per ora, la funzione è limitata a iOS: prossimamente, però, garantisce la piattaforma, la novità è destinata ad abbracciare anche i relativi utenti dell’iterazione Android e web based.

Dal leaker Alessandro Paluzzi, uso a scoprire in anticipo diverse funzioni dopo aver scrutato nel codice applicativo delle varie piattaforme, arriva la scoperta che la funzione per poter pinnare gli ultimi tweet (dalle persone che si seguono) in alto, nella propria timeline, già avvistata in passato lato mobile, è in corso di sviluppo anche per poter essere inserita nella web app del canarino azzurro anche se, ovviamente, non sono note le tempistiche di rilascio ufficiale di tal novità.