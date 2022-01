Twitter: in test nuova barra di composizione e le citazioni dei tweet con le Reazioni

Gli ultimi mesi sono stati gravidi di cambiamenti per Twitter, che ha cominciato lato mobile a non caricare più le pagine in formato accelerato AMP, senza dimenticare il test di un nuovo Feed Esplora e il lancio dei sottotitoli automatici per i video: a tali novità, al netto di alcuni rumors comunque interessanti, potrebbero presto aggiungersene altre, secondo alcune comunicazioni ufficiali del canarino azzurro.

Nelle scorse ore, l’account ufficiale Twitter Support ha accennato a due test appena partiti sul client iOS del microblog: il primo, noto come Tweet Take, riguarda la possibilità di citare un tweet tramite una Reazione, cosa da sempre possibile su TikTok e, da qualche tempo, introdotta pure su Instagram, in favore dei Reels, con la funzione Reels Visual Replies. Nel caso della piattaforma del neo CEO Parag Agrawal, per avvalersi della novità, basterà toccare la consueta iconcina del Retweet, e scegliere l’opzione “Cita Tweet con reazione“.

A quel punto di potrà procedere a creare il proprio Tweet Take, includendo una foto o un video, nel post inclusivo del tweet incorporato. Interpellata in merito da TechCrunch, il team di sviluppo della piattaforma ha giustificato la sua recente tendenza sperimentale col voler offrire (si spera con miglior fortuna dei defunti Fleets) ai propri utenti “modi più creativi per esprimersi“.

Tra questi vi è anche quello del Tweet Take (scoperto dal leaker Paluzzi 23 giorni prima del varo ufficiale) che verrà testato con un piccolo numero di utenti su iOS, con un’eventuale estensione, e sbarco su Android, che dipenderà dai feedback che si raccoglieranno in questo periodo. Un altro test comunicato come in partenza sempre su iOS riguarda invece una nuova barra di composizione che, lato mobile, sarà posta in basso sopra la barra di navigazione: lo scopo di questa collocazione dovrebbe essere quello di agevolare gli utenti nel condividere multimedia, tipo video o foto, ma anche nel semplificare l’avvio degli Spaces.

Passando ai rumors, invece, dall’arcipresente insider Paluzzi arriva la scoperta del fatto che Twitter stia lavorando sulla possibilità di cercare i messaggi diretti, DM mentre, dal leaker Nima Owji, arriva il rinvenimento di tracce di sviluppo che lasciano pensare al fatto che si stia meditando di introdurre la funzione “amici fidati” pure in favore della web app del canarino azzurro.