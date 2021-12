Instagram: novità Storie e risposta ai commenti via Reels

Di recente, il noto photo sharing Instagram ha rilasciato diverse novità, tra cui la funzione di supporto, Rage Shake (segnalare un problema scuotendo il telefono), l’adesivo “Add Yours” (per intraprendere una discussione su un argomento rispondendo alle altrui Storie con una propria), l’opzione per eliminare singoli elementi dai caroselli (post da 3 a 10 immagini/video) esistenti e, in vista del fine anno, la capsula del tempo Playback (combinazione personalizzabile e condivisibile fino a 10 Storie attingendo al relativo Archivio).

Non sono mancati i test, con quello relativo all’avviso “Take a break” che, dopo 10, 20, 0 30 minuti passati in-app, consiglia di prendersi una pausa. A tali novità se ne sono appena aggiunte altre due, ora in rilascio dopo esser state oggetto di rumors nelle passate settimane / mesi.

In tema di novità in corso di rilascio o già messe a regime, Instagram ha confermato ufficialmente – tramite il suo account ufficiale per Twitter – il varo di una novità in favore delle Storie, i contenuti effimeri mutuati anni fa da Snapchat, su cui ora sarà possibile personalizzare sia il testo che i colori dei collegamenti ai siti internet (cioè ai link). La novità in questione era stata già scoperta come in lavorazione ben 54 giorni fa dal leaker Alessandro Paluzzi, che, sempre in tema di anticipazioni, aveva già scoperto ben 212 giorni fa (quindi a metà Maggio), il varo di un’altra novità da poco comunicata come in roll-out.

In questo caso, il moniker ufficiale di Instagram sul canarino azzurro ha confermato il varo di un’ulteriore opportunità concessa in favore dei creators. Non si tratta della monetizzazione, già attenzionata il mese scorso con un programma Bonus per i Reels, ma di un’opzione, denominata eloquentemente “Reels Visual Replies“, che aiuterà i creators a relazionarsi meglio col proprio pubblico.

In particolare, prendendo spunto dalla popolare possibilità già esistente da un anno sul rivale TikTok, ove i creativi possono rispondere ai commenti sui propri contenuti attraverso un video, gli utenti, nel replicare a un commento su un post, possono scegliere di farlo attraverso un video Reels (clip corte e creative) grazie alla messa a disposizione di un pulsante ad hoc, che propone per l’appunto di redigere una risposta visuale (che apparirà in forma di adesivo) mediante Reels.