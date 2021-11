Instagram: programma Bonus per i Reels, rumors su Live, Storie e Timeline

Di recente, Instagram ha prospettato l’arrivo della funzione per invitare gli utenti a prendersi una pausa e ha implementato sui Reels gli effetti vocali e la sintesi vocale: l’impegno di Menlo Park sulla sua piattaforma di photo-sharing non è però fermato qui, col varo di un programma di bonus per i postatori di Reels e lo sviluppo, ancora in itinere, di alcune utili migliorie per la timeline, le Storie e le dirette video.

Dal contributo del leaker Alessandro Paluzzi è emerso che sin dalla fine di Ottobre Instagram sta lavorando per concedere un maggior controllo su quel che appare nella Timeline, curiosamente nello stesso periodo in cui alcuni politici americani hanno presentato una proposta di legge per consentire la disattivazione degli algoritmi “oscuri”. Il nuovo step di sviluppo della Timeline, ove ad oggi si mescolano i post di chi si segue e di chi viene suggerito in base a chi si segue, prevede che un domani potrebbe essere possibile scegliere di visualizzare solo i post di chi si followa, o degli account preferiti.

Un’altra funzione attualmente allo studio è in supporto invece delle dirette live dove, ad oggi, è solo l’host che può moderare i commenti. Nelle intenzioni di Menlo Park chi avvia una diretta dovrebbe poter nominare degli assistenti, cioè dei moderatori (purché questi ultimi siano in possesso dell’ultima versione di Instagram), ai quali demandare il compito di occuparsi della moderazione dei commenti durante le trasmissioni in diretta.

È almeno dalla fine di Agosto che il team del CEO Adam Mosseri studia come poter consentire l’apposizione dei like pure alle Storie, per le quali ad oggi è possibile manifestare il proprio interesse solo a suon di Reazioni. Negli ultimi sviluppi di questo progetto, è emerso che i like dovrebbero apparire (con un layout già pronto) nello stesso punto in cui ora appaiono i visualizzatori delle Storie. Al momento, però, non sono emersi dettagli che lascino intuire l’effettivo rilascio di queste novità, o che lascino intuirne la data di rilascio.

Nel frattempo, alcune riviste hi-tech, tra cui TechCrunch, allestendo apposite discussioni su Reddit, hanno raccolto testimonianze del varo, poi ammesso dalla piattaforma, del programma bonus Reels Play che remunera i creators per il loro postare contenuti tra i Reels. Al momento, sembra esservi una certa variabilità nell’ammontare dei bonus concessi, con quote che vanno da cifre davvero minime (600, 800, 1.000 dollari) sino a 10mila dollari, con criteri che non appaiono del tutto chiari e che vengono rivisitati strada facendo man mano che la novità viene estesa a più creators (per ora nei soli USA).