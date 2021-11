Instagram: ufficiali il Text to Speech e gli effetti vocali sui Reels

All’epoca in cui era Snapchat il suo maggiore avversario, il photo sharing Instagram depotenziò l’avversario copiandone le Storie: ora che le classifiche delle app più popolari non videoludiche sono sempre primeggiate da Tik Tok, è la piattaforma cinese ad essere il principale competitor per Menlo Park che, proprio dall’ex Musical.ly, ha mutuato le due novità appena aggiunte ai Reels sulla propria piattaforma lato mobile.

La prima funzione aggiunta ai Reels su Instagram, delle due già presenti su Tik Tok, è quella del “Text to Speech“, noto anche come sintetizzatore vocale: quest’ultimo può servire sia agli utenti che magari abbiano problemi visivi, visto che può leggere loro il testo che si sia eventualmente aggiunto alla propria clip breve, che ai creators stessi, ai quali in sostanza fornisce una voce narrante fuori campo, permettendo loro di non dover usare la propria. Per usare tale feature la prassi è semplice.

Nei Reels, dopo aver caricato un video o averne registrato uno sul momento dalla fotocamera in-app, basta portarsi sull’anteprima del risultato per aggiungervi del testo dalla barra delle opzioni poste in alto: a questo punto apparirà una bolla che permetterà all’utente di settare quando far apparire il testo. Tale bolla recherà un’icona a 3 puntini orizzontali che, se toccata, porterà a un menu contestuale nel quale verranno offerte all’utente due chances, quella di cancellare il testo aggiunto, o di attivarvi su il riconoscimento vocale che regalerà alla clip una voce fuori campo. Da notare che, in questo caso, l’utente, onde evitare un’eccessiva omologazione, avrà a disposizione la possibilità di scegliere tra due diverse voci.

Ancora dal sito ufficiale giunge la comunicazione di un’altra funzione anti Tik Tok aggiunta anche in questo caso alla versione mobile della piattaforma Instagram.

Si tratta degli “Effetti vocali” che, se settati, permettono di variare la voce fuori campo o l’audio presente nella clip, cioè nel Reel, facendo risultare che a pronunciare le parole sia un gigante, una persona che abbia respirato dell’elio, un robot, un vocalist o un presentatore. In questo caso, per arrivare alla funzione, nel Reel basta scegliere nella barra in alto l‘icona della nota musicale: a quel punto verrà proposto in basso a destra la voce “Effetti vocali” e sarà possibile orientarsi tra le scelte menzionate.