Twitter: in test nuove etichette contenuti sensibili e rinnovo sezione Esplora

Nelle scorse ore, Twitter ha riferito d’aver avviato un test per modificare il modo in cui vengono segnalati i tweet problematici, sostanzialmente sollevando l’utente dall’onere di riconoscere il tipo di violazione, con un approccio definito “symptoms-first” che imporrà di limitarsi a chiedere cosa sia successo. A tale test se ne sono appena aggiunti altri due, sempre comunicati ufficialmente dalla piattaforma del canarino azzurro.

Il nuovo corso di Twitter, inaugurato dal neo-CEO Parag Agrawal, sembra essersi indirizzato verso la semplificazione e la messa in sicurezza del microblog Twitter, visto che l’account ufficiale Twitter Safety ha annunciato il varo con alcuni utenti di un test che modificherà l’applicazione delle etichette di segnalazione dei contenuti sensibili.

Ad oggi, è bene ricordare che Twitter permette già di applicare siffatte etichette, ma senza discrimine, su tutti i contenuti che si pubblica, indipendentemente dal fatto che contengano o meno materiale sensibile. Il test appena varato prevede che si possano applicare etichette a “singole” foto o “singoli” video, precisando anche la categoria specifica cui fare attenzione.

Nello specifico, nel video condiviso dalla piattaforma, è possibile vedere accanto a un media da modificare, nella barra degli strumenti, in fondo a destra, l’icona della bandiera per aggiungervi un avviso di contenuto: toccando tale simbolo, si potrà poi precisare la categoria dell’avviso, tra nudità, sensibile e violenza. A contenuto pubblicato, la foto o il video così stigmatizzati appariranno sfocati, con la sovrapposizione di un avviso dalla doppia funzione.

Lo stesso, infatti, spiegherà perché l’utente abbia contrassegnato come sensibile il proprio contenuto e, venendo toccato, permetterà al visitatore di fruire comunque il contenuto, a propria discrezione. Ancora in tema di test, Twitter India ha reso noto d’aver avviato il test, presso alcuni utenti locali che usano Twitter in inglese su Android e iOS, di qualcosa scoperto dal leaker Alessandro Paluzzi circa due mesi fa. Si tratta di una rivisitata sezione Esplora per aiutare a scoprire i migliori contenuti.