Twitter: destino segnato per le Cerchie, novità per i cashtag

Twitter, il social network del neo proprietario e CTO Elon Musk, reduce da un pesante bug e da un imbarazzante down, si appresta a nuovi cambiamenti, sia per gli utenti finali che per il target di coloro che si avvalgono di questa piattaforma per seguire le fluttuazioni della Borsa.

Con l’obiettivo di suscitare più discussioni nell’app, Twitter ha spesso introdotto funzioni che puntano verso la creazione di gruppi più intimi: in tal senso sono arrivate le opzioni per controllare il pubblico dei tweet, le comunità e i circles. Questi ultimi sono arrivati 1 anno fa e ricordano la funzionalità “close friends” di Instagram, restringendo la pubblicità di certi contenuti a un ambito più ristretto in termini di pubblico. Quando venne introdotta la funzionalità, in molti si chiesero a cosa servisse visto che gli utenti si scambiavano già post con ambiti ristretti attraverso le chat di gruppo nei DM (messaggi privati) mentre le Cerchie avrebbero comportato una maggior, potenziale, esposizione, come visto in molti bug per i quali i contenuti delle cerchie sono diventati pubblici per errore.

Di recente, un utente, Emmett Shear (@esear) ha pure criticato le Cerchie, sostenendo che siano la brutta copia delle chat di gruppo, per le quali ultime andrebbero invece creati più “strumenti e amministrazione migliori“. A questo punto, Elon Musk si è detto d’accordo con tale lamentela e con l’invito a chiudere le Cerchie il cui destino, quindi, appare segnato.

Non è chiaro se al loro posto, come caldeggia SocialMediaToday, verranno reintrodotti i Facets, brevemente testati nel 2021, che permettevano di creare elementi separati per lo stesso profilo, in cui condividere specifici interessi, in modo che chi fosse stato interessato per esempio ai post NFL di un certo utente, non avrebbe dovuto leggerne anche quelli relativi al lavoro, permettendo in tal modo agli utenti finali di seguire anche temi di nicchia e ai creators di avere un solo profilo per gestire più interessi senza doverne creare altri separati da quello principale.

Twitter ha anche promesso una miglioria per coloro che si avvalgono di questo social per seguire il mercato azionario. In particolare i cashtag, hashtag legati alle azioni con il simbolo del dollaro al posto del cancelletto, saranno aperti a più aziende e, in più, una volta cliccati, mostreranno il movimento in tempo reale delle azioni, assieme a molte altre informazioni e avvisi tratti dal circuito di eToro.