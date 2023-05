Twitter: Linda Yaccarino nuovo CEO, problemi spunte, causa legale archiviata

Habemus CEO. Dopo qualche ora il nuovo proprietario di Twitter, Musk, ha alzato il sipario svelando il nome del nuovo CEO di Twitter che, nel frattempo, esce per ora da una spinosa causa legale, pur continuando a mietere vittime illustri in tema di rimozione delle spunte di verifica.

Continua a far discutere il nuovo progetto di Musk per concedere la spunta di verifica solo agli utenti paganti. Tra quelli che l’hanno persa, infatti, ci sarebbe anche l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, e nientepopodimeno che il Papa, i cui account “Pontifex certificati con le vecchie regole hanno più di 53 milioni di follower“. Diversi sono stati anche i vip italiani privati della vecchia spunta blu: particolarmente calzante è stato il commento della fanpage del cantante Marco Mengoni secondo cui ora ringrazierebbero i truffatori.

Intanto, passando a ciò che più da vicino riguarda Elon Musk, Twitter ha ottenuto l’archiviazione della causa secondo cui i licenziamenti di massa attuati da Musk avevano lasciato a casa un numero sproporzionatamente grande di donne. Nell’archiviare il procedimento, il giudice distrettuale degli USA, Jon Tigar, ha spiegato che i querelanti non avevano tentato di risolvere la vertenza attraverso le agenzie federali preposte, tra cui la Commissione per le pari opportunità di lavoro. Ipso facto è loro facoltà ripresentare la denuncia, che quindi avrà quasi sicuramente un secondo round, dopo averla modificata.

Infine, dulcis in fundo, la rinuncia di Musk al ruolo di CEO di Twitter. Nelle scorse ore Musk aveva accennato a questo passo di lato, senza far nomi, ma alludendo al nuovo CEO come a una donna, visto che aveva usato il pronome “She“. Tempo qualche ora, ed è stato svelato ufficialmente il nome della manager, cui Musk ha dato personalmente il benvenuto. Si tratta della spoilerata Linda Yaccarino, laureata in arti liberali e comunicazione presso la Penn State University e dal 2011 in NBCUniversal ove, occupandosi di collaborazioni e pubblicità, ha generato entrate pubblicitarie per 100 miliardi di dollari, ampliando l’azienda a livello globale anche col lancio dello streaming Peacock TV.

Elon Musk non uscirà però di scena visto che si conserverà il ruolo di CTO, supervisionando lo sviluppo del prodotto, compreso il design e l’introduzione di nuove funzioni e tecnologie, mentre appunto la Yaccarino, anche gestendo il personale, si occuperà di fare quello che sa fare meglio, ovvero generare profitti.