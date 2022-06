Twitter: addio TweetDeck per Mac, in roll-out test per le Community

Ascolta questo articolo

Molto spesso, le novità relative alle grandi piattaforme software e social vengono portate allo scoperto dai leakers. Non è stato così, nelle scorse ore, per Twitter che, invece, ha comunicato personalmente l’arrivo di una nuova funzione, seppur in test, e il defalcamento di qualcosa che, invece, c’era e che è destinato a sparire.

Nel primo caso, Twitter ha approfittato del suo account ufficiale Twitter Communities per cinguettare l’implementazione di un test, che coinvolge iOS, Android e l’iterazione web del social, grazie al quale si punta a migliorare l’esperienza degli utenti all’interno di questi aggregati: nello specifico, l’oggetto della sperimentazione riguarda la possibilità di riordinare la cronologia di quanto pubblicato nelle Community intervenendo su un’icona a forma di due selettori contrapposti che, toccata, palesa due opzioni.

Con “For You” (per te) i contenuti saranno riorganizzati secondo un algoritmo che mostrerà per primi i post ritenuti più importanti per quel dato utente, in base a un algoritmo che ne apprende i gusti e gli interessi: optando per la voce “Latest” (gli ultimi), saranno invece collocati più in alto, all’attenzione dell’utente, gli ultimi post condivisi, quelli più recenti o “freschi”, secondo quello che è il famoso e tanto richiesto ordinamento “cronologico”.

L’account Twitter Communities ha concluso l’annuncio con l’invito a condividere quel che si pensa della novità, in modo da poter raccogliere dei feedback, e capire se la miglioria sia o meno apprezzata, ma anche per trarne eventuali spunti di miglioramento. Tramite un altro account ufficiale, TweetDeck, arriva la comunicazione (anche via banner nella parte alta della relativa applicazione) che, dal 1° Luglio, non sarà più disponibile l’app del client di gestione TweetDeck per Mac, con gli utenti orfani della stessa che potranno accedere a tale piattaforma (comprata da Twitter nel 2011 per 40 milioni di dollari) via web (tweetdeck.twitter.com/) e che, nei prossimi mesi, riceveranno altri inviti per provarne in anteprima la nuova esperienza web in preparazione.

In precedenza, il canarino azzurro aveva ritirato nel 2013 il client di TweetDeck per device mobili, e nel 2016 interrotto il supporto a Windows. Nel 2018 era stata ritirata l’app nativa per Mac, con quella ora a disposizione che, in realtà, era un fork della versione per iPad, adattata grazie al progetto “Mac Catalyst“.