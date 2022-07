Meta: giù il sipario per Tuned, l’app di Facebook per le coppie a distanza

Ascolta questo articolo

Da diverso tempo, Meta ha allestito l’NPE (New Product Experimentation) team, che – nel corso del tempo – ha creato davvero tante applicazioni, tra cui l’app di progetti personali Hobbi, quella di meme Whale, quella per lo speed dating Sparked, quella per le chiamate audio CatchUp, quella per seguire gli eventi live Venue, e quella per le collaborazioni musicali Collab. Molte di queste app sono state chiuse, dopo essere state usate da Meta per raccogliere feedback dagli utenti su nuove funzionalità: qualcosa del genere è destinato a capitare anche a Tuned.

Tund è un’app, disponibile per Android e iOS, messa in campo a inizio pandemia, nel 2020, con uno scopo in particolare: consentire alle coppie di rimanere in contatto anche a distanza, condividendo il proprio stato d’animo e quel che stavano facendo. Tra le funzioni di Tuned, vi erano quelle di messaggistica, quelle che permettevano di creare un album di ricordi condivisi (sfocando o lucchettando dietro password i ricordi più intimi), da esplorare e ri-navigare, ma non solo: era possibile eseguire una sorta di check-in della propria relazione, aggiungendo contesto a un dato momento.

Le opzioni di condivisione erano davvero tante, considerato che era possibile scambiarsi messaggi vocali, video e foto, note, elenchi, quiz e sfide, e financo la musica in ragione dell’integrazione con Spotify.

Curiosamente, l’app Tuned non per nulla integrata con gli altri servizi di Meta, come nel caso di Facebook, Messenger, e Instagram: questo, anche unitamente alla concorrenza interna di Facebook Dating, ed a quella esterna di piattaforme più rodate e complete, come Between e Couply, non ha permesso al Tuned di decollare, come dimostrato dal fatto che, in base a quanto asserito dall’analista di Sensor Tower, Craig Chapple, l’app non sarebbe stata scarica, tra App Store e Play Store, più di 909.000 volte.

Al momento, Meta non ha commentato la notizia della chiusura di Tuned ad una richiesta in merito avanzata dalla rivista online TechCrunch sebbene sia ormai noto che, da circa una settimana, Menlo Park ne stia avvertendo via mail gli utenti, invitandoli a scaricare i propri dati in vista dell’imminente chiusura della micro-piattaforma di dating, schedulata per il prossimo 19 Settembre.