Facebook vada "Tuned": la messaggistica istantanea per coppie

Poco meno di un anno fa, nell’estate del 2019, Facebook ha allestito l’NPE, o New Product Experimental Team, un gruppo di programmatori col compito di sondare e ideare nuovi servizi in ambito social app: proprio il team creativo in questione, dopo la realizzazione di un poco fortunato tool per creare meme, e di un antagonista di Pinterest (Hobbi, con una sola stella di feedback sull’App Store), ha reso noto il varo di una nuova app in blu, questa volta focalizzata sulla messaggistica per coppie.

La nuova app di Facebook, battezzata come “Tuned“, funziona in modo similare a ogni altra app di messaggistica: è possibile aggiungere il partner via numero di telefono e, da quel momento, avverrà lo scambio tête-à-tête.

Ad esempio, gli si potranno inviare testi, meme audio, canzoni (associando l’account a quello Spotify), bigliettini, foto e, in più, si potrà anche palesare il proprio stato d’animo (e visionare quello altrui) anche mediante Reazioni personalizzate, creare album digitali, avvalersi di un diario giornaliero, con i contenuti che verranno visualizzati all’interno di un feed “in stile scrapbook“.

L’applicazione “Tuned”, non connessa al servizio di dating inaugurato dal social in 20 paesi, non necessita – per funzionare – di un account Facebook: ad oggi, non è chiaro se adotti o meno la crittografia end-to-end, visto che Facebook (che pure presenta il servizio come “uno spazio privato” per coppie distanziate) non ha ha risposto alla domanda di chiarimenti di CNET, per cui è probabile che faccia tesoro dei dati degli utenti a scopo targeting, per la relativa profilazione a scopo pubblicitario.

Al momento, secondo quanto confermato da Sensor Tower e Apptopia, Tuned di Facebook, il cui esordio finale dipende dal riscontro che avrà in questa prima fase di soft launch, sembra essere stata rilasciata solo per piattaforma iOS (iPhone, iPad) negli Stati Uniti e in Canada, mentre non risulta essere stata messa a disposizione anche di Android.