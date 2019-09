Facebook Dating (Incontri) è ufficiale: ecco come funziona, ed i paesi in cui è già attivo

Se era parlato nel Maggio del 2018, durante l’incontro con i programmatori del social, noto come F8: in quell’occasione, Mark Zuckerberg confermò l’intenzione di varare un sistema di dating interno alla piattaforma Facebook, con la finalità di creare relazioni che fossero durature, e non solo da una serata e via.

L’anti Tinder in questione, noto come Facebook Dating, dopo oltre un anno di test (in Colombia) è pronta ed è stata appena varata a partire dagli Stati Uniti, con un meccanismo di funzionamento molto semplice, volto a tutelare anche la privacy e la sicurezza di chi se ne avvarrà.

Condizione indispensabile per usare Facebook Dating (in italiano, forse, Facebook Incontri) sarà di aver compiuto almeno 18 anni: in quel caso, aprendo l’ultima versione dell’app in blu, l’ultimo tab in alto a destra ospiterà la sezione per gli “incontri”, con relativo invito a compilare un profilo, comprensivo dei propri interessi e, tra non molto, anche della facoltà d’includervi delle Storie, tratte da Facebook o da Instagram, onde offrire ulteriore “materiale” all’altrui valutazione.

Espletato questo passaggio, si verrà incrociati con persone con le quali si potrebbe avere qualcosa in comune, anche considerando l’adesione a gruppi comuni, o la manifestazione d’interesse verso determinati eventi (altro elemento facebookiano sinergico).

Trovato un profilo, si verrà invitati a interagire attraverso il sistema dei commenti, o tramite un like: nell’eventualità, però, che a interessare sia qualcuno di presente nelle proprie liste di contatti, Facebook o Instagram, sarà possibile sfruttare l’opzione “Secret Crush” (lett. Cotta segreta), con conseguente compilazione di un elenco di 9 persone che segretamente piacciono all’utente. Nell’eventualità che una di queste persone abbia fatto lo stesso con lo spasimante anonimo, verrà sbloccata – con annessa notifica – la possibilità, tra le due persone, di interagire.

In ottica sicurezza, ogni utente potrà comunque segnalare il proprio interlocutore, o inibirne la facoltà d’inviare messaggi, link, video, e foto: inoltre, nell’eventualità che ci si sia decisi a un incontro faccia a faccia con il profilo della presunta anima gemella, si potrà condividere con persone fidate tanto il posto quanto altri dettagli dell’appuntamento, compresa la propria posizione in tempo reale. Più sul versante privacy, Facebook precisa che il profilo di Dating sarà del tutto separato da quello standard, sul quale non influirà, e che ci si potrà anche limitare ai soli due dati essenziali per compilarlo, ovvero nome ed età.

Attualmente, Facebook Dating è in roll-out, oltre che negli States, in 19 altri paesi, tra cui Canada, Brasile, Suriname, Guyana, Cile, Colombia, Argentina, Equador, Uruguay, Paraguay, Perù, Bolivia, Messico, Thailandia, Vietnam, Laos, Singapore, Filippine, Malesia, con l’Europa – e quindi l’Italia – sulla lista d’attesa per la fase iniziale del 2020.