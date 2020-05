Facebook: CatchUp per le chiamate "disponibili", portafoglio Novi per gestire Libra

Facebook Inc, la nota holding con sede a Menlo Park, controllante il social network in blu e diversi altri servizi, tra cui Instagram, WhatsApp, Messenger, attiva nell’hardware con i visori Oculus e gli smart display Portal, ha annunciato due interessanti novità, di cui una focalizzata sulla sperimentazione di un nuovo servizio applicativo, dedicato alle chiamate, e l’altra incentrata sugli sviluppi del progetto Libra.

La prima novità Facebookiana di questo middle-week riguarda l’ennesima creazione dell’NPE Team, la divisione sperimentale di Facebook incaricata di ideare nuovi modi di interagire a favore degli utenti, cui si deve già la creazione di Whale, tool per creare Meme, di Tuned, chat-app per coppie, e di Hobbi, un TikTok dedicato al fai-da-te. Secondo quanto riporta TechCrunch, il nuovo parto creativo di Menlo Park ha preso le sembianze dell’app CatchUp, per Android e iOS, la cui sperimentazione è appena partita negli USA: la funzione di questo servizio è quella di agevolare le telefonate, sia 1:1 che di gruppo sino a 8 persone, risolvendo il problema della mancata disponibilità dell’interlocutore.

Allo scopo, l’applicazione favorirebbe chiamate solo audio, senza il video per il quale spesso non si è pronti, e prevederebbe che si setti il proprio stato di disponibilità a conversare: l’utente che avvierà l’app, un po’ come già avviene su TrueCaller o su HouseParty, si ritroverà elencati – nella parte alta dell’interfaccia – i contatti di cui figura lo status “Pronto a parlare”, con a seguire gli utenti che siano off-line, e gli altri elencati in rubrica. Da segnalare, infine, che – in ottica privacy – sarà possibile impostare quali utenti possano partecipare alle chiamate di gruppo, o a quelle tête-à-tête.

Infine, una novità relativa a Calibre, il portafoglio concepito per gestire le transazioni in criptovaluta facebookiana Libra. Con un proprio comunicato ufficiale, Menlo Park ha fatto sapere che tale progetto è stato rinominato in “Novi”, dalle parole latine novus (nuovo) e via (strada), per simboleggiare l’intento di essere un nuovo canale per i pagamenti individuali.

Il logo del portafoglio in questione, che potrà essere integrato in un’app dedicata, con tanto di sistemi anti-frodi e di assistenza clienti attiva 24/7, ma anche essere reso accessibile in Messenger e WhatsApp, pur integrando il simbolo di Libra quale connessione col progetto della stablecoin in blu, è stato rivisto onde esprimere la fluidità della stessa, che renderà semplice inviare dei pagamenti come fossero dei messaggi, senza alcun ricarico extra per le operazioni effettuate, con la semplice necessità, da parte degli utenti, di fornire un documento d’identità valido per certificare la propria identità (quale strategia per evitare un uso improprio della criptovaluta che, secondo gli ultimi rumors di corridoio, dovrebbe essere strutturata in tante stablecoin differenti, ciascuna ancorata a una valuta legale reale).