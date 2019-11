TIM Black Friday: ecco buoni regalo da 100 euro e tanti smartphone in forte sconto

Da un po’ di giorni non si fa altro che parlare di Black Friday. Difficile non sapere cosa sia ma, per i meno avvezzi, vi basta avere presente che si tratta di una giornata (l’ultimo venerdì del mese di Novembre) dove sono proposti grossi sconti, tipicamente fuori dal comune. Gli sconti interessano ogni categoria merceologica e, spesso e volentieri, è possibile fare grandi affari.

Nemmeno TIM vuole farsi scappare un’occasione così ghiotta come quella del Black Friday e, di conseguenza, non mancano le iniziative da segnalare. Nel seguito di questo articolo vi proporremo solo alcune di queste, le quali sono interamente e liberamente consultabili utilizzando i canali ufficiali dell’operatore telefonico.

TIM mette in palio, ogni giorno, un buono Amazon da 100 euro

La prima iniziativa, sicuramente una delle più interessanti, riguarda la possibilità di vincere un buono Amazon da 100 euro. Nello specifico si tratta di un classico buono Amazon, spendibile in più soluzioni e su qualunque articolo voi decidiate di acquistare (eccetto quelli per cui l’acquisto con buono regalo è espressamente escluso). I buoni regalo, uno per giorno, sono distribuiti mediante la piattaforma TIM Party.

Recandovi sull’apposita area presentata nella home page di TIM Party potrete trovare la possibilità di accedere a tale concorso. Ricordiamo che avete diritto ad una partecipazione al giorno, garantita come al solito dal cosiddetto “gettone di gioco” presente in tutte le iniziative di questo tipo. La partecipazione al concorso come l’adesione a TIM Party sono tutte iniziative gratuite ed accessibili a tutti i clienti TIM.

TIM propone sconti su molti smartphone, ecco i più interessanti

Non mancano le offerte nemmeno nella sezione degli smartphone con alcune proposte certamente interessanti. Quella più attraente riguarda il Samsung Galaxy S10e proposto in una soluzione con 30 rate mensili da 10 euro l’una senza alcun anticipo da versare. Si tratta di uno sconto interessante visto che vi troverete a pagare lo smartphone poco più di 300 euro (è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro).

Altre proposte interessanti possono essere Redmi Note 8T, Huawei P Smart 2019 ed LG K50s proposti in 30 rate da 5 euro e Xiaomi Mi 9 da 128 GB, Huawei Mate 20 Lite ed iPhone 7 da 32 GB (ricondizionato) a 10 euro al mese per 30 mesi. Tutte queste promozioni sono riservate ai clienti Ricaricabili TIM con un’offerta dati attiva e sono sottoscrivibili fino al 27 Dicembre di quest’anno.