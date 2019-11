Unieuro Black Friday: arrivano corposi sconti su televisori e smartphone

Manca sempre di meno al Black Friday, il momento commerciale più atteso dell’anno. Per chi non sapesse di cosa stessimo parlando, il Black Friday è un evento commerciale importato dagli Stati Uniti d’America in Italia e consiste in una serie di forti sconti applicati dalle aziende ai consumatori. Sebbene si debba sempre prestare la massima attenzione, durante il Black Friday è molto facile concludere dei veri e propri affari comprando prodotti ad un prezzo letteralmente stracciato.

Abbiamo già visto come determinate catene di elettronica (come MediaWorld, ad esempio) abbiano voluto anticipare tale evento proponendo già qualche prodotto in forte sconto. In questo articolo ci concentriamo su Unieuro, per il quale sarebbe già disponibile il volantino ufficiale dedicato al Black Friday. Vediamo subito quali sono le offerte da guardare con maggiore attenzione.

I televisori sono il pezzo forte del Black Friday di Unieuro

I primi prodotti che spiccano sono di certo i televisori. In moltissimi casi si arrivano a percentuali di sconto vicine al 50% e in alcuni casi si sfonda pure questa barriera. Per fare un esempio, possiamo citare un televisore a marchio Samsung con tecnologia QLED 4K da 55 pollici offerto a soli 699 euro (53% di sconto), sebbene siano disponibili solo 3.000 pezzi in tutta la catena. Su tutto il resto del segmento TV ci sono sconti simili su TV 4K HDR anche di altri marchi (come LG, Sony, TCL, Philips) e con altre dimensioni.

Non deludono troppo nemmeno le offerte applicate sugli smartphone. Possiamo citare il Samsung Galaxy A50 a 259 euro, il Redmi 8 a 139 euro, il Galaxy A80 a 399 euro e il Galaxy S10 a 699 euro, ma sono presenti tanti altri modelli visionabili direttamente dal catalogo disponibile su Promoqui.

Unieuro Black Friday non è solo televisori e smartphone

Gli sconti, però, non si fermano a queste categorie merceologiche. Troviamo anche le Huawei Free Buds a 69,99 euro e tanti altri dispositivi indossabili (possiamo citare l’Amazfit GTR e il Samsung Galaxy Watch) con uno sconto più che interessante.

Sulle altre categorie di prodotto, come i prodotti audio, gli elettrodomestici, etc, Unieuro vi garantisce uno sconto del 30% sul prezzo esposto, a patto che spendiate una cifra superiore a 299 euro. Tutte le offerte visibili sul volantino saranno valide a partire dal 22 Novembre fino al 2 Dicembre compreso.