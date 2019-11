MediaWorld Black Friday: ecco il volantino che anticipa il momento commerciale più atteso dell’anno

Non manca ormai molto al Black Friday, ossia all’evento commerciale più atteso di tutto l’anno. Per i pochi che non conoscessero di cosa stiamo parlando, l’iniziativa del Black Friday (noto anche come Venerdì nero) viene dall’America ed essa è spesso sinonimo di forti sconti su una vasta categoria di merce. Di solito, sebbene bisogna prestare molta attenzione, le offerte del Black Friday sono decisamente convenienti e, se avete qualche acquisto già preventivato, conviene approfittarne.

In attesa di ciò, alcune tra le più grandi catene di elettronica italiane non hanno perso tempo ed hanno iniziato un programma di promozioni comunque interessante. In questo articolo analizzeremo cosa propone MediaWorld, anticipandovi di già che alcuni prodotti risultano essere davvero convenienti.

Tra gli articoli in sconto troviamo molti smartphone, ma non mancano i televisori

Il volantino di MediaWorld che stiamo prendendo in considerazione ha iniziato la propria validità lo scorso 14 Novembre e potrete approfittare delle offerte fino al prossimo 24 Novembre. In linea generale potrete trovare delle corpose riduzioni di prezzo, sebbene debba essere posta attenzione anche sulla rateizzazione a tasso zero e sulla possibilità di beneficiare di spedizioni gratuite.

Le prime promozioni su cui vorremmo far focalizzare la vostra attenzione riguardano gli smartphone. Tra i più interessanti ci sono molti modelli presentati nell’ultimo periodo ed appartenenti alla fascia media: per esempio abbiamo Xiaomi Mi 9 Lite a 249 euro, il nuovissimo Redmi Note 8T a 199 euro e il Samsung Galaxy A40 a 209 euro. Per chi, invece, non si accontenta della fascia media, è disponibile anche iPhone 11 a 839 euro (50 euro di sconto rispetto al prezzo di listino attualmente in vigore).

Interessanti anche le offerte sulle televisioni: possiamo citare, ad esempio, un TV Samsung 4K HDR QLED da 55 pollici a soli 699 euro mentre se voleste le stesse identiche caratteristiche, ma con una diagonale di 75 pollici, potrete approfittare di un altro modello proposto a 949 euro. Sono ovviamente disponibili anche altre promozioni (qui ne abbiamo citato solo alcune) liberamente consultabili nel catalogo online.

Vi ricordiamo di decidere con attenzione se approfittare, o meno, di queste promozioni. Il volantino successivo sarà quello del Black Friday e sarà difficile rimanerne delusi.