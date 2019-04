Galaxy A: Samsung all’assalto con la nuova fascia media del 2019, comprensiva anche di un modello con tripla cam rotante

Nel corso di un evento organizzato anche a Milano, con streaming in diretta dall’Asia, Samsung ha presentato dei nuovi smartphone della serie A che, destinata ai giovani ed a coloro che vogliono dispositivi completi ma non costosi, secondo l’intenzione del colosso coreano, andrà a sostituire totalmente – sotto l’egida della nuova interfaccia ONE UI – i device attualmente commercializzati nella gamma Galaxy J.

L’inedito Galaxy A80 (165.2×76.5×9.3 mm), in arrivo dal 29 Maggio nelle colorazioni Angel Gold, Phantom Black, e Ghost, a 679 euro, sgombera il campo – usando le parole del CEO DJ Koh – da ogni altro elemento che non sia funzionale alla visione, sul New Infinity Display da 6.7 pollici, con tecnologia AMOLED e risoluzione FullHD+.

Il risultato è stato ottenuto senza ricorrere a notch, tacche, o fori, nascondendo lo scanner biometrico sotto il monitor, e basandosi su uno slide a pop-up nel quale, primo device Samsung, è presente una fotocamera tripla che, tramite un sistema a ribaltamento (concetto non propriamente innovativo), da posteriore diventa anteriore: a costituirla, un modulo principale da 48 megapixel (f/2.0), seguito da uno ultragrandangolare (123°) da 8 megapixel (f/2.2), e da uno ToF con risoluzione HQVGA (f/1.2) per la rivelazione accurata della profondità.

Il processore del Galaxy A80 di Samsung è un octa-core (2.2 GHz) Qualcomm Snapdragon 730G abbinato ad 8 GB di RAM ed a 128 GB di storage, con le esigenze energetiche ottemperate da un accumulatore da ben 3.700 mAh dotato di carica Super Fast da 25W. Lato software, ottimizzato via intelligenza artificiale per anticipare le esigenze dell’utente e mantenere sempre alte le performance, è presente Android Pie e l’assistente virtuale proprietario Bixby.

Già conosciuti i Galaxy A10 (159 euro, fine Maggio, nelle livree blu e nero), A20 (da Maggio, a 189 euro, nelle nuance black, coral, white, e blue), A50 (già in vendita a 359 euro nei colori black, blue, coral, e white), ed A70 (a 419 euro verso fine Aprile, sempre nelle nuance black, blue, coral, e white), dei quali il responsabile italiano del marketing di Samsung, Fabio Invernizzi, ha offerto un breve recap, è stata la volta del Galaxy A40, realizzato in 3D Glasstic nelle tonalità corallo, bianco, nero, e blu, già in commercio a 259 euro.

Il modello adotta uno stile con notch a goccia non troppo accentuato, atto a contenere una selfiecamera da 25 megapixel (f/2.0), capace di girare video a 1080p@30fps, come la doppia posteriore che, con i suoi moduli da 16 (messa a fuoco con rilevamento fasico, f/1.7) e 5 (f/2.2, ultragrandangolo a 123°), risulta capace di ottenere riprese anche a 2160p@30fps e foto sia panoramiche che HDR.

Il completissimo parco connettività (doppia SIM con 4G, Wi-F ac a doppia banda, Bluetooth 5.0, jack da 3.5 mm, GPS con BeiDou/Glonass/A-GPS, Galileo) ed il setting logico (octa-core da 1.8 GHZ con 4 GB di RAM e 64 GB di storage) traggono energia a sufficienza (1.5 giorni d’autonomia) dalla batteria, pari a 3.100 mAh, caricabile rapidamente (15W) via Type-C, mentre la sicurezza viene affidata ad uno scanner posteriore per le impronte digitali.