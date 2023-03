Ufficiali gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2+ e la smartband Huawei TalkBand B7

All’evento Huawei delle scorse ore le novità non si sono esaurite con gli smartphone top gamma P60, il pieghevole Mate X3, un nuovo tablet, uno smartwatch e degli inediti auricolari, ma ha compreso anche due altri prodotti indossabili hi-tech, tra cui gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2+ e la smart band TalkBand B7.

Partendo dagli auricolari, gli Huawei FreeBuds Pro 2+ sono l’evoluzione del modello standard del Giugno 2022: hanno uno stelo squadrato bianco con finiture dorate e appartengono alla tipologia in-ear. Impermeabili IP54 hanno controlli touch (tocchi e swipe) per gestire musica e telefonate. Ospitano driver da 11 mm e gestiscono via 3 microfoni la cancellazione attiva del rumore, sino a 47 decibel: sempre in ambito di qualità sonora, vantano la collaborazione col brand francese Devialet e il supporto all’audio spaziale 3D grazie a un sensore 6 assi.

Le batterie delle unità di emissione, da 55 mAh, offrono – senza ANC 5,8 ore di autonomia che, via custodia (580 mAh), arrivano a un totale di 27 ore. Rispetto al modello standard, le aggiunte sono sostanzialmente due, ovvero il rilevamento dual band (via infrarossi e luce verde) dell’attività cardiaca, i cui dati vengono poi “dati in pasto” all’algoritmo TruSeen, che si occupa di rilevare la frequenza cardiaca pure sugli smartwatch del brand. L’altra aggiunta è invece la misurazione 3D della temperatura corporea.

Attualmente, il prezzo degli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2+ è di 1.499 yuan, circa 200 euro al cambio attuale. Non è chiaro se arriveranno anche in Europa, sebbene ciò sia probabile, visto che sul Vecchio Continente è commercializzato il modello standard.

Passando alla smartband, la TalkBand B7 erede del modello B6 ha un corpo sottile 12.5 millimetri, in acciaio inossidabile, impermeabile contro acqua e polvere secondo lo standard IP57, redatto nei colori Luminous Black e Sky Grey. La parte superiore è occupata da un display AMOLED da 1,53 pollici, con curvatura 3D e una risoluzione a 460 x 188 pixel (326 PPI). I sensori, tra cui accelerometro, di rilevazione frequenza cardiaca della saturazione dell’ossigenazione sangue, magnetico e di luminosità ambientale, permettono di tracciare la frequenza cardiaca e il sonno, rilevando l’apnea notturna e sintomi di fibrillazione atriale, ma non dimenticano lo stress, e il ciclo mestruale. In ambito sportivo sono coperte 10 attività sportive, anche col beneficio dei corsi per la corsa scientifica e della metrica VO2 Max per lo stato di forma.

Collegato in Bluetooth 5.2 con device che abbiano da HarmonyOS 2+, Android 7+, o iOS 9+, animato dal processore HiSilicon Kirin A1, questo wearable permette di gestire anche la fotocamera, la musica dello smartphone, di riceverne le notifiche, supporta WeChat, le risposte rapide e i pagamenti via Alipay. Volendo, è possibile staccare la capsula dal corpo e, visto che è munita di un ugello con gommino siliconico e di un archetto stabilizzatore, usarla come un auricolare, visto che ha anche speaker e due microfoni con algoritmo 3A di riduzione del rumore.

L’autonomia, dopo la carica in Type-C, è di due giorni ma, grazie alla carica rapida 3C in 10 minuti di carica si ottengono 4 ore di funzionamento: prevista nei colori Luminous Black e Sky Grey, la TalkBand B7 è in vendita in Cina a 999 yuan, pari a circa 135 euro.