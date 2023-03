MatePad 11 2023: ufficiale il tablet anche in Soft Edition per l’uso con pennino

Come ipotizzato da Digital Chat Station, Huawei nel suo evento dedicato agli smartphone della serie P60 ed al pieghevole Mate 3 non ha presentato solo gli auricolari Free Buds 5 e lo smartwatch Watch Ultimate. A margine di tale evento è stato infatti svelato anche il tablet Huawei MatePad 11 2023.

Questo tablet (253,7 x 165,3 x 7,2 mm per 480 grammi) è previsto nelle colorazioni Purple, Obsidian Black, Island Blue e Crystal White (viola, nero, blu, bianco) ed ha una peculiarità. La versione normale ha uno schermo LCD da 11 pollici con risoluzione a 2.560 x 1.600 pixel (2.5K), 275 PPI, DCI-P3 come color gamut e refresh rate a 120 Hz, mentre il modello più vicino a un block notes (in stile Paper), in soft “screen version”, certificato certificazione SGS Gold per il bassi affaticamento visivo, simula l’e-ink con l’antiriflesso via nano-incisione (cancellando il 97% della luce riflessa) e la carta con un effetto di micro-vibrazione che si rivelerà piacevole quando lo si userà col pennino, M Pencil di 2a gen (4096 livelli di pressione riconosciuti), col quale è compatibile. Ovviamente, tra le due la seconda è più adatta a chi si occupa anche di creare contenuti.

Le fotocamere sono da 8 megapixel davanti (f/2,0) e da 13 megapixel dietro (f/1,8) mentre, lato audio, vi sono 4 speaker stereo ottimizzati proprietariamente con le tecnologie Huawei Histen.

La sezione elaborativa prevede sul modello standard il chipset Snapdragon 865 e nella Soft Edition lo Snapdragon 870 sulla Soft Edition (7 nanometri, 3.2 GHz massimi di clock, GPU Adreno 650): il modello standard ha 6 od 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre la Soft Edition ha 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage. La batteria, da 7.250 mAh, si carica rapidamente a 22.5W via Type-C mentre il sistema operativo HarmonyOS 3.1 via Super Transit Station permette l’interoperabilità con i MateBook e, via Huawei Notes, WPS Office, permette di prendere appunti, disegnare e creare nuovi documenti.

Come prezzi, lo Huawei MatePad 11 2023 viene prezzato in Cina a 2.299/2.399 yuan (circa 310/320 euro) per le varianti rispettivamente da 6+128 e 8+128 GB. Optando per la Soft Edition si sale a 2.599/2.899 yuan (350/390 euro) per le versioni da 8+128 GB e 8+256 GB.