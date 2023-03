Huawei Watch Ultimate: ufficiale lo sportwatch per l’avventura con connessione satellitare

Oltre allo Huawei Mate 3, pieghevole, e ai tre top di gamma della serie P60, Huawei ha presentato anche uno smartwatch premium, lo Huawei Watch Ultimate, previsto nei colori Expedition Black e Voyage Blu, in vendita anche in Europa dal 3 Aprile, con un prezzo ancora ignoto che, dal 3 al 24 Aprile, sarà scontato di 50 euro.

Secondo quanto comunicato dal costruttore, questo smartwatch (48,5×48,5×13 mm per 76 grammi al netto del cinturino) per ha una forma circolare, con lo chassis realizzato in metallo liquido e la cornice in ceramica: l’impiego di materiali ricercati si sposa con un design che ricorda i cronografi di classe del brand Citizen. Lo schermo, come detto circolare, è un OLED da 1.5 pollici, protetto da un vetro zaffiro, con un refresh rate dinamico da 1 a 60 Hz via LTPO, 466×466 pixel di risoluzione e 311 PPI: ai lati vi sono tre pulsanti, di cui due a destra e 1 a sinistra, alle ore 10.

La resistenza all’acqua è assicurata da 16 strutture: in conseguenza di ciò, si ha l’impermeabilità sino a 100 metri mentre le certificazioni SO 22810, EN13319 adatte alle immersioni avallano il funzionamento anche nel caso di permanenza per 24 ore a 10 atmosfere.

Sul dorso dell’innovativo smartwatch Huawei Watch Ultimate or ora svelato ci sono i classici sensori che permettono di tracciare alcuni parametri fisici come il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (importante parametro per le apnee notturne, ma anche per rilevare la tipica insufficienza respiratoria da Covid): il device è anche in grado di eseguire un elettrocardiogramma ECG, al pari del più specialistico Huawei Watch D.

Per il tracciamento delle attività sportive entra in gioco il localizzatore GNSS a doppia frequenza con supporto a 5 reti satellitari: ciò, in tandem con la Expedition Mode, fa sì che si abbia un tracciamento sempre preciso per non perdersi durante le escursioni all’aperto. Grazie alla connessione satellitare, per la prima volta presente in uno smartwatch, in caso d’assenza della rete mobile, si può inviare un SOS.

La batteria, da 530 mAh, si carica magneticamente, e assicura un’autonomia di 14 giorni in uso medio, e di 8 giorni con uso intenso. Grazie alla carica rapida in wireless Qi, è possibile ricaricare tutta la capacità energetica in soli 60 minuti. Il device è provvisto di connettività Bluetooth, di NFC per i pagamenti, e di microfono.

Come detto, per ora i prezzi globali non sono stati resi noti ma è disponibile il listino cinese, che lo prezza a 5.999 yuan (800 euro) per la variante col cinturino in gomma e 6.999 yuan (940 euro) per l’iterazione con cinturino in titanio.