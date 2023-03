Huawei Mate X3: ufficiale lo smartphone pieghevole, più leggero e sottile

Come promesso, Huawei ha tenuto un evento in Cina nel corso del quale ha presentato vari prodotti, tra cui ha spiccato senza dubbio, per quel che riguarda la telefonia, lo smartphone pieghevole Huawei Mate X3.

Esteticamente, Huawei Mate X3 (da aperto 156,9×141,5×5,3 mm da aperto, da chiuso 156,9×72,4×11,08 mm) adotta una curvatura leggera su tutto il perimetro di 4 lati per un miglior feed estetico e una migliore impugnatura: grazie alla cerniera a goccia d’acqua, da chiuso, tra le due metà non viene più lasciato lo spazio. Da notare che le due metà si possono piegare ad angolo retto, con anteprima sullo schermo esterno, quando si scattano i selfie. La progettazione dello smartphone ha permesso di farne un device molto leggero rispetto a predecessori (Mate X2, Mate Xs 2 con 295 e 257 grammi), e concorrenti (Samsung Galaxy Z Fold 4, 282 grammi), con un peso di appena 239 grammi (nella variante in pelle, mentre quella in vetro pesa 241 grammi e la Collector’s Edition pesa 242, 5 grammi). In tema di resistenza, il device è impermeabile IPX8: lo schermo esterno è protetto da un vetro Kunlun e quello interno può essere adoperato con le mani bagnate.

Partendo dagli schermi, quello esterno è un OLED da 6,4″ con risoluzione 2504×1080, refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz via LTPO, e touch sampling a 300 Hz. Lo schermo interno ripiegabile è un OLED da 7,85 pollici con risoluzione a 2496×2224 pixel, sino a 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, 426 PPI e UTG (Ultra This Glass).

La fotocamera frontale è da 8 megapixel (f/2,4) mentre la tripla fotocamera posteriore prevede un sensore principale 50 megapixel (f/1,8), un ultragrandangolo da 13 megapixel (f/2,2) e un tele periscopico da 12 megapixel (f/3,4), con stabilizzazione ottica e zoom ottico 5x. Cessata la collaborazione di Leica, passata tra le braccia di Xiaomi, le ottimizzazioni fotografiche, per foto dai dettagli precisi nelle varie condizioni di luminosità, è affidata al motore proprietario XMAGE. La sezione audio comprende speaker stereo col beneficio delle ottimizzazioni Huawei Histen.

Il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 cassato al 4G coopera con 12 GB di RAM e con uno storage da 256 / 512 GB / 1TB ampliabile di 256 GB via schedina proprietaria NM. Le connettività del Mate X3 comprendono 4G, dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, infrarossi per il telecomando, GPS, e comunicazione satellitare (messaggi) bidirezionale via rete BeiDou. Via microUSB Type-C si carica a 66W la batteria, da 4.800mAh, con carica rapida wireless a 50W. Nella variante speciale Collector’s Edition la batteria è appena un poco più grande, da 5.060mAh. Il sistema operativo è HarmonyOS, con AppGallery e servizi mobili Huawei.

In tema di prezzi, Huawei Mate X3 costa 12.999 yuan (circa 1.748 euro) per 256 GB, 13.999 yuan (circa 1.882 euro) per 512 GB e 15.999 yuan (circa 2.151 euro) per la Collector’s Edition da 1 TB.