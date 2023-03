Huawei Free Buds 5: ufficiali gli auricolari true wireless con ANC

Huawei ha presentato, oltre allo smartphone pieghevole Mate 3, ed ai top di gamma Huawei P60, anche lo smartwatch Watch Ultimate e un paio di auricolari, gli Huawei Free Buds 5.

Questi ultimi sono previsti nelle colorazioni Frost Silver, Ceramic White, Coral Orange: hanno una forma a goccia che sinuosamente continua in una sorta di piccolo stelo, dando l’impressione di una piccola mollettina per il naso. Sono comodi da calzare grazie alle dimensioni da 32,4×17,6×22,8 mm ed al peso di appena 5,4 grammi a unità. Da notare che si possono usare pure per lo sport in quanto sono impermeabili secondo lo standard IP54 che, però, non tutela anche la custodia da 66,6×50,1×27,3 mm per 43 grammi nel modello standard e da 45 grammi nel modello premium.

L’interno comprende vari sensori, tra cui accelerometro, IR, Hall, e tattile ma anche il modulo per la connettività Bluetooth 5.2: la sezione più importante, ovviamente, è quella dell’emissione sonora, affidata a driver da 11 mm di dimensione. Sempre in tema di qualità sonora c’è la cancellazione attiva del rumore, ANC, la riduzione del rumore ambientale durante la chiamate, e una funzionalità di EQ, equalizzazione dinamica.

Ovviamente non si può trascurare il fattore dell’autonomia. In tal senso gli auricolari Huawei Freebuds 5 si affidano a batterie da 42mAh per singola unità, mentre la custodia raccoglie una batteria da 505 mAh: da tali capacità ne conseguono 5 ore di autonomia che arrivano a 30 totali con l’ANC spento mentre con l’ANC acceso si scende rispettivamente a 3.5 e 20 ore. Per il prezzo al momento sono noti sono i listini per il mercato cinese.

Si va da 799 yuan (circa 107 euro) per la versione standard realizzata solo in Ceramic White), laddove ne sono richiesti invece 899 yuan (pressappoco 121 euro) per l’iterazione premium, predisposta in tutte e tre le nuance sopra citate.