Panasonic JX700: ufficiale la nuova serie di smart TV con UHD 4K ed Edge LED

Dopo aver lanciato ai primi di Settembre la JX600, il marchio giapponese Panasonic ha ufficializzato una nuova serie di smart TV che, postasi immediatamente sotto la JX800, si è sostanziata nella nuova JX700, destinata a esordire sul mercato a Ottobre (non è chiaro se anche in Italia), secondo una prezzistica non ancora nota.

Panasonic JX700 si avvale della finitura Gun Metal Black, su un design che appare privo di cornici quasi lungo tutto il perimetro, mento a parte: da quest’ultimo si dipartono, ai lati, i due apici di appoggio, che rendono possibile collocare nel mezzo una soundbar. Sul retro, spiccano diverse porte, tra cui una RJ45 per l’Ethernet (in alternativa al comunque presente Wi-Fi dual band), uno slot CI Plus per le tv a pagamento (con protezione ECP 1.4), e un poker di HDMI 2.0b.

La parte nevralgica della TV, cioè il segmento multimediale, prevede l’uso di pannelli LCD, allestiti nelle diagonali da 43, 50″, 55, 65 e 75 pollici, con una risoluzione 4K UHD, retroilluminati perimetricamente dai LED (Edge LED), con un refresh rate da 50 / 60 Hz e il supporto ai metadati HDR nelle forme di HDR10, Dolby Vision, HLG. Passando all’erogazione dell’output sonoro, sono di stanza gli speaker Compact Surround Sound Pro, accreditati del supporto alle tracce Dolby Atmos, standard per esempio adottato su alcuni film e serie TV di Netflix.

Quest’ultima piattaforma, come pure YouTube, Prime Video, HBO, Disney+, e Movistar, può esser scaricata dal Play Store, implementato grazie al fatto che, sotto l’interfaccia Smart TV, risiede il sistema operativo googleiano Android TV.

Tale scelta lato software consente (via telecomando con rimando diretto) anche il supporto dell’assistente vocale Assistant e l’integrazione delle funzionalità di mirroring (da computer, laptop, tablet, smartphone) Chromecast (sui modelli non smart innestate, come noto, via dongle, ora animato da Google TV). Altri contenuti, oltre a quelli in streaming, si possono acquisire grazie ai decoder per il satellitare (DVB-S2) e per il digitale terrestre (DVB-T2).