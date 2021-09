Panasonic JX600: ufficiali le smart TV UHD con "Edge LED"

La divisione europea del marchio giapponese Panasonic (reduce dalla sua comparsata al Gamescom 2021) ha confermato l’arrivo nel Vecchio Continente, per fine Ottobre, della nuova serie di smart TV JX600, nei tagli da 43 e 50 pollici che – secondo i listini già messi a disposizione per il Regno Unito – saranno prezzate a 449.99 e 549.99 sterline, corrispondenti rispettivamente a 525 e 640 euro.

Le smart TV Panasonic JX600, con aspetto minimale e finitura Dark Titanium, montano pannelli LCD UHD con retroilluminazione periferica via LED (tecnicamente “Edge LED“), refresh rate da 50/60 Hz, immagini in movimento rese nitide via soluzione 4K 1200 Hz Real-Light Motion Rate messa in atto dall’Advanced Video Processor/Engine, e supporto alle immagini con metadati nei formati HDR più diffusi, tra cui è possibile annoverare Dolby Vision, HLG e HDR10. Anche la parte sonora non è stata trascurata: Panasonic ha messo a disposizione due speaker stereo, ciascuno da 10W che, capaci di offrire una sensazione surround (virtuale), sono predisposti per il formato Dolby Atmos.

Sul retro delle smart TV Panasonic JX600 è possibile notare un florilegio di porte, tra cui una Ethernet (comunque presente il Wi-Fi dual band), un’uscita per le cuffie, un paio di USB 2.0, un’uscita digitale ottica, uno slot CI Plus 1.4 per le smart card delle pay tv con anticopia ECP, come pure una tripletta di HDMI 2.0b certificate per l’anticopia secondo lo standard HDCP 2.

Prive dell’interfaccia software My Home Screen, le smart TV Panasonic JX600 si affidano al sistema operativo Smart TV per consentire l’accesso ai più noti servizi di streaming video, tra cui YouTube, Prime Video, Netflix e, per gli amanti del gaming (attenzionati anche con una modalità a bassa latenza) Twitch: altre sorgenti di contenuti si hanno in ogni caso grazie ai decoder per il digitale terrestre e il satellitare. Tornando al lato software, è da menzionarsi il supporto ai concierge virtuali Assistant di Google e Alexa di Amazon.

Tuttavia, come confermato dalle eloquenti certificazioni “Works with Hey Google” e “Works with Alexa”, perché sia possibile controllare le smart TV Panasonic JX600 mediante i comandi vocali, è necessario provvedersi di speaker esterni con microfono predisposti appunto per Alexa e Assistant.