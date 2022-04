OnePlus TV Y1S Pro: ufficiale la smart TV 4K low cost da 43” con Dolby Atmos

Ipotizzata come in rilascio in occasione del lancio OnePlus 10 Pro, la nuova smart TV OnePlus TV Y1S Pro, variante premium del modello visto lo scorso Febbraio, ha fatto il suo esordio in data odierna sul mercato indiano, ove risulta disponibile (per 29.999 rupie, 363 euro) presso gli Experience store del brand, oltre ai consueti canali online (e-commerce ufficiale e Amazon India).

La smart TV OnePlus TV Y1S Pro ha cornici quasi invisibili su 3 lati, tranne la zona inferiore sede del logo dell’azienda: poggia su una superficie piana tramite piedini laterali divaricati e non si fa mancare diverse porte, sostanziate in una porta ottica, due HDMI 2.0 (con ALLM), una RJ45 per l’Ethernet, due USB, una porta AV. Rispetto al modello standard, declina il proprio pannello da 43 pollici secondo una risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel).

Grazie alla profondità colore a 10-bit, la OnePlus TV Y1S Pro garantisce oltre 1 miliardo di colori con una certa precisione e, in più, beneficia dell’ampia gamma dinamica HDR nei formati HDR10, HLG e HDR10. La presenza del Gamma Engine abilita ulteriori migliorie, come il contrasto dinamico e la funzionalità MEMC che, interponendo dei frame simulati, accresce il senso di fluidità nei filmati, avvicinandoli al grado con cui l’occhio umano è abituato a percepire il movimento nella realtà. Ad accompagnare il telespettatore nei propri spettacoli o film preferiti concorre un segmento audio che fa affidamento su speaker da 24W ottimizzati col Dolby Atmos.

Centro nevralgico delle operazioni elaborative della OnePlus TV Y1S Pro, cui dona il supporto verso il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi dual band, è il processore quadcore MediaTek MT9216, coadiuvato con un ammontare di 2 GB per la RAM e di 8 GB per lo storage: ciò consente di eseguire il sistema operativo Android 11 (con tanto di supporto verso il Play Store e Chromecast) sotto l’interfaccia OxygenPlays 2.0.

Quest’ultima non fornisce solo consigli (come il PatchWall di Xiaomi), e l’accesso a 230 canali live gratuiti o agli streaming preinstallati di Netflix, YouTube, Disney+ Hotstar, e Prime Video, ma agevola nella connessione con gli auricolari OnePlus TWS, abilita la messa in stand-by all’addormentamento dell’utente (se associata la TV a un OnePlus Watch), fornisce un sistema di risparmio dati, uno smart Manager (per liberare la memoria, disinstallare facilmente le app, etc), e permette di usare l’app OnePlus Connect per controllare l’apparecchio televisivo e cercare i contenuti usando il proprio smartphone.