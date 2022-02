OnePlus svela anche le nuove serie di smart tv low cost Y1S e Y1S Edge

Nel corso dell’evento indiano “A OnePlus Double Feature” col quale ha annunciato lo smartphone Nord CE 2 5G, il brand cinese OnePlus ha presentato anche due nuove smart TV, le OnePlus TV Y1S (16.499 rupie o 193 euro per 32”, 26.999 rupie o 317 euro per 43”) e TV Y1S Edge (16.999 rupie o 199 euro per 32”, 27.999 rupie o 328 euro per 43”).

Accomunate dal design, che vede impiegate finiture metalliche, la colorazione nera, e cornici praticamente inesistenti su 3 dei 4 lati perimetrici, le due serie OnePlus TV Y1S e TV Y1S Edge (con certificazione TÜV Rheinland per la ridotta emissione di luce blu) sono cadenzate nelle diagonali da 32 pollici, con risoluzione HD, e da 43 pollici, con risoluzione FullHD. Grazie alla presenza del Gamme Engine, un chip per l’elaborazione delle immagini, in ambedue le serie si ottengono miglioramenti alla nitidezza dei colori, il supporto all’anti aliasing, allo space mapping, alla riduzione del rumore, al contrasto dinamico, e la copertura dell’HDR negli standard HLG. HDR10 ed HDR10+.

Ai timoni di comando, nelle nuove smart TV di OnePlus, certificate DLNA, è ravvisato il processore MediaTek MT9216, che adopera 4 core Cortex A55, provvisto di scheda grafica Mali G32 MP2, coadiuvato da 1 GB di RAM: sugli 8 GB di storage è memorizzato il sistema operativo Android TV a base 11 (con annesso seguito del Play Store per il download delle app via Wi-Fi n dual band, di Assistant via rimando sul telecomando, e del Chromecast) sotto l’interfaccia OxygenPlay 2.0, che porta in dote innanzitutto un’elaborata Kids Mode, con contenuti selezionati per i piccoli, controllo genitoriale su quello che possono vedere, sul tempo di visione, e financo sulla qualità (potendo attivare una modalità Modalità Eye Comfort).

Oltre a ciò, il firmware proprietario delle OnePlus TV Y1S e Y1S Edge offre diverse opportunità di interazione con gli smartphone (via app OnePlus Connect 2.0, es. per il mirroring via Chromecast e Miracast), gli auricolari (es. OnePlus Buds subito accoppiati alle tv appena estratti dalle custodie) e i wearable (es. OnePlus Watch: in questo caso, si potrà controllare il volume, accendere o spegnere le TV, stabilendo che l’apparecchio TV si spenga quando ravvisa che l’utente si è addormentato) del marchio: ovviamente, non mancherà il controllo via telecomando Bluetooth 5.0, sul quale vi saranno anche i rimandi a Netflix e Prime Video. Altre aggiunte del software proprietario sono una modalità di risparmio dati, uno smart manager per ottimizzare le prestazioni, e l’analisi remota intelligente (per ottenere da remoto l’assistenza in caso di problemi).

Le porte delle OnePlus TV Y1S e Y1S Edge si sostanziano in due USB, un AV composito, un ingresso coassiale per l’antenna, un’uscita ottica per l’audio digitale, una RJ45, e due HDMI 2.0, con ALLM per quando si gioca e ARC (sulla 1a): sul piano dell’audio, beneficiato dal Dolby Atmos, nella serie Y1S sono presenti due speaker full-range da 20W complessivi, mentre nella serie Y1S i due speaker full-range arrivano a un totale di 24W.